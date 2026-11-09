Papa León XIV escucha a víctimas de abusos del clero en Argentina y promete reforzar la protección en la iglesia

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV sostuvo una reunión privada de carácter estrictamente reservado con cinco víctimas de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero en Argentina. Durante el encuentro, desarrollado en el marco de su gira oficial por Sudamérica, la máxima autoridad de la Iglesia Católica escuchó de manera directa los testimonios individuales y las exigencias planteadas por cada uno de los afectados.

Audiencia privada con sobrevivientes y recepción de propuestas de sanación eclesial

La cita reservada se prolongó por espacio de más de una hora, tiempo durante el cual la máxima autoridad vaticana conversó en privado y minuciosamente con cada una de las personas afectadas con el objetivo de conocer a detalle sus experiencias personales y recibir propuestas formales destinadas a optimizar la atención de estos delitos dentro del ámbito eclesiástico.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por los voceros de la Santa Sede, el pontífice expresó su plena solidaridad con los sobrevivientes, les impartió la bendición pastoral y manifestó su profundo agradecimiento por la disposición del grupo al compartir relatos marcados por el dolor.

En esa misma línea, la representación vaticana hizo extensivo este mensaje de respaldo y cercanía hacia todas aquellas personas afectadas a nivel nacional e internacional que no pudieron ser recibidas de manera presencial en esta oportunidad.

Por otro lado, la comunicación institucional del Vaticano prefirió omitir la revelación de los nombres de los cinco asistentes, las fechas exactas en que ocurrieron los hechos denunciados y las instituciones religiosas o diócesis involucradas en los casos, manteniendo bajo reserva los aspectos de identificación específica para resguardar la privacidad de los involucrados en las denuncias presentadas.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Vaticano informó que el papa León XIV sostuvo una reunión con cinco víctimas de abuso por el clero en el marco de su segundo día en Argentina. Les expresó su compañía y compromiso. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 9, 2026

Contexto de la gira por Sudamérica y directivas continentales de la Santa Sede

Si bien el desarrollo de la reunión no se encontraba consignado de forma explícita dentro del programa de actividades oficiales difundido a los medios de comunicación en Argentina, la actividad sí estaba planificada de forma confidencial dentro del itinerario general de la gira apostólica sudamericana, siendo las autoridades eclesiales locales las encargadas de seleccionar a las víctimas participantes.

En ese aspecto, los portavoces de la Oficina de Prensa del Vaticano recalcaron que esta iniciativa privada responde directamente a una directiva institucional permanente implementada por León XIV durante sus visitas pastorales recientes a países como España y Francia , en las cuales sostuvo jornadas de diálogo con comunidades de sobrevivientes de delitos cometidos por el clero.

En ese sentido, el papa León XIV continuará con su agenda de trabajo en la región manteniendo como eje la revisión de las medidas de protección y la atención a los sectores vulnerables.