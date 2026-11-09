Russell Brand: actor y ex-esposo de Katy Perry es condenado por delitos sexuales

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El tribunal de Southwark, en Londres, dictó una pena de diez años y seis meses de prisión contra el actor Russell Brand. La sentencia, emitida por el juez Joel Bennathan, llega después de que un jurado popular lo hallara culpable de un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres distintas.

Del total de la condena, nueve años corresponden específicamente al cargo de violación perpetrado en 2009 contra una joven de 21 años en su residencia londinense.

Durante la lectura del fallo, el magistrado calificó duramente al actor como un "depredador sexual" que utilizó su posición de privilegio para actuar con impunidad, resaltando el profundo impacto emocional que las agresiones causaron en las víctimas.

El actor y comediante británico Russell Brand, de 51 años, es condenado por un tribunal de Londres a 10 años y 6 meses de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009. pic.twitter.com/LoyZ6Y0C5l — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 9, 2026

La estrategia legal: fuera de la causa el nombre de Katy Perry

Uno de los aspectos más debatidos en la antesala del juicio fue el blindaje en torno al círculo personal del acusado. El equipo legal de Brand logró impugnar y vetar con éxito que la fiscalía incluyera referencias a su exesposa, la cantante Katy Perry, dentro del alegato inicial.

Los abogados argumentaron que los asuntos posteriores a 2009 relacionados con su vínculo con la artista, con quien se casó en una ceremonia en la India ese mismo año antes de divorciarse en 2012, no guardaban relación con los cargos imputados. Por su parte, la fiscalía confirmó que la intérprete no fue convocada a declarar en ninguna etapa de la investigación.

Russell Brand y Katy Parry mantuvieron un matrimonio bastante corto.

De la fama en Hollywood y voces icónicas a la celda

Más allá de su posterior transición hacia el activismo digital y la creación de contenido como influencer, Russell Brand construyó una reconocida carrera en el cine y la comedia internacional antes de culminar en esta complicada situación judicial.

Participó en producciones cinematográficas de gran éxito comercial como Paso de ti (Forgetting Sarah Marshall) y Todo sobre mi desmadre (Get Him to the Greek).

Asimismo, el artista dejó una huella inolvidable en el cine de animación al prestar su voz original al excéntrico Dr. Nefario, el inseparable científico y aliado de Gru en la exitosa saga Mi Villano Favorito (Despicable Me), participando en múltiples entregas y derivados de la franquicia.

Sin embargo, hoy toda esa trayectoria artística queda opacada por una sentencia condenatoria que marca el final de su etapa en libertad.