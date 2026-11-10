Nicaragua: presidente Daniel Ortega reapareció "desgastado" en homenaje tras dos meses ausente

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras 68 días sin mostrarse al público, reapareció el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para presidir un acto para homenajear a Carlos Fonseca, fundador del FSLN. Lo llamativo, fue el semblante que mostró, en el que se le veía debilitado y con pasos lentos.

A poco de su cumpleaños

a sus 80 años, el líder del país centroamericano se presentó en este acto conmemorativo por uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Su regreso al ojo público lo hizo a solo un día de su cumpleaños, luciendo una tez pálida e incluso desorientado, llegando a poner cerca de su boca un ramo de flores como si fuera un micrófono.

Esta reaparición ocurrió el último lunes tras el anuncio que hizo el domingo 8 de noviembre su esposa y copresidenta, Rosario Murillo. Ortega llegó a la Plaza de la Revolución junto a miembros de la Juventud Sandinista, una de sus hijas y otros familiares, quienes lo acompañaron a visitar el Mausoleo de Fonseca.

🇳🇮#Nicaragua - Reaparece Daniel Ortega con un marcado deterioro físico y usando flores como micrófono https://t.co/oZCAxIrdLi — DatoWorld (@DatosAme24) November 10, 2026

Sin embargo, su presencia no contó con sus habituales discursos y apenas soltó algunas frases bajo la atenta mirada, por momentos angustiada, de su cónyuge. "Carlos, aquí están los jóvenes, los que jamás te olvidarán, los que jamás te traicionarán, los que siempre te serán leales, hasta la muerte", manifestó sin el habitual vigor que lo caracteriza.

En esta ocasión no hubo bailes y solo hubo una expresión seria, mientras los jóvenes que lo acompañaron entonaron la canción por su onomástico. Cabe resaltar que esta ha sido su ausencia más prolongada luego de volver al poder en Nicaragua del 2027, al haber comparecido por última vez el pasado 2 de setiembre.

Hijo de Daniel Ortega en China

Como parte de una actividad para fortalecer los acuerdos comunicacionales entre Nicaragua y la República Popular China, Daniel Ortega Murillo, coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía e hijo del mandatario, participó en la Séptima Cumbre Mundial de Medios realizada en Beijing.

A través de sus redes sociales, mostró algunas imágenes de su paseo por la Gran Muralla China. Además, su presencia ratifica el trabajo en el campo de medios estatales tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la nación europea en diciembre del 2021.