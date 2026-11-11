Caso Yestelin Torres: dictan nueve meses de prisión preventiva para investigado por presunto feminicidio en SMP

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La investigación por la muerte de Yastelin Torres Común, una joven estudiante de 20 años encontrada sin vida en San Martín de Porres (SMP), registra un nuevo avance. El Ministerio Público informó que consiguió nueve meses de prisión preventiva contra un hombre de 28 años, investigado por el presunto delito de feminicidio en agravio de la joven.

Fiscalía consigue nueve meses de prisión preventiva

De acuerdo con la publicación difundida por la Fiscalía en sus redes sociales, la Sexta Fiscalía de Violencia contra las Mujeres de Lima Norte obtuvo la medida restrictiva luego de sustentar el requerimiento ante el órgano jurisdiccional.

La fiscal provincial Amparo Carolina Zavaleta del Valle estuvo a cargo de fundamentar el pedido de prisión preventiva, el cual fue declarado fundado por el juzgado. De esta manera, el investigado deberá permanecer bajo esta medida mientras avanzan las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias de la muerte de la estudiante.

Nueve meses de prisión preventiva por presunto feminicidio 1/2 #LoÚltimo | El Segundo Despacho de la Sexta Fiscalía de Violencia contra las Mujeres de Lima Norte consiguió nueve meses de prisión preventiva contra un investigado de 28 años por el presunto delito de feminicidio. https://t.co/99xYb27sPW — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 11, 2026

El Ministerio Público precisó que la medida fue obtenida tras las actuaciones realizadas por el despacho fiscal encargado del caso. Los nueve meses de prisión preventiva buscan asegurar la presencia del investigado durante el desarrollo de las investigaciones y las siguientes etapas del proceso judicial.

La intervención de la fiscalía especializada forma parte de las acciones emprendidas para esclarecer la muerte de la joven, cuyo caso generó preocupación entre sus familiares y allegados, quienes esperan que se haga justicia.

Joven fue hallada sin vida cerca de la Muralla de Chuquitanta

Como se recuerda, Yastelin Torres Común fue encontrada sin vida durante la madrugada del domingo 8 de noviembre en un terreno agrícola cercano a la muralla de Chuquitanta, en San Martín de Porres. El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 5:00 a. m., en una zona próxima a la avenida Prolongación Naranjal.

Según las primeras informaciones difundidas sobre el caso, la estudiante había participado en una reunión con amigas y conocidos la noche anterior. Al finalizar el encuentro, un hombre se habría ofrecido a trasladarla hasta su vivienda; sin embargo, ambos terminaron dirigiéndose hacia unos terrenos agrícolas.

Durante la madrugada, la joven compartió su ubicación en tiempo real mediante WhatsApp. Al notar que permanecía en una zona alejada, sus amigas acudieron a buscarla, pero la encontraron sin vida. En las inmediaciones, la Policía también ubicó una motocicleta e intervino al hombre que fue trasladado a la comisaría de Pro.

Yastelin estudiaba Ciencias de la Comunicación y, durante sus días libres, ayudaba a su madre en un puesto de venta de artículos de limpieza.

Con la prisión preventiva, el caso ingresa a una nueva etapa judicial. Las investigaciones deberán permitir esclarecer lo ocurrido en Chuquitanta y determinar la responsabilidad del imputado, mientras la familia de Yastelin continúa a la espera de justicia.