Papa León XIV intercambia su solideo con una mujer en silla de ruedas durante segundo día en Argentina

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En el marco de su segunda jornada de actividades oficiales en la Argentina, el papa León XIV protagonizó uno de los momentos más profundamente emotivos de su visita apostólica al recorrer el histórico Pequeño Cottolengo Don Orione ubicado en la localidad bonaerense de Claypole.

En la capilla del establecimiento fundado por San Luis Orione, el pontífice compartió de cerca con los residentes, bendijo a los presentes y presenció la cálida actuación musical del reconocido artista Abel Pintos, quien interpretó el tema "La llave".

Un trueque impresionante

La visita estuvo marcada por conmovedores relatos de resiliencia humana. Uno de los momentos más entrañables ocurrió cuando Norma, una residente que convive desde su infancia con artritis reumatoidea, compartió su testimonio de superación tras una larga y difícil odisea por distintos hospitales y centros de salud.

Tras su emotiva intervención, Norma sorprendió al Santo Padre al proponerle un histórico intercambio de solideos. León XIV aceptó con afecto el gesto, acercándose para intercambiar su tradicional gorro blanco con el de la residente en una escena para la historia.

Ante este escenario, el Sumo Pontífice dejó una potente reflexión sobre la inclusión: "Las vidas de las personas con discapacidad no son un peso para la sociedad, sino una bendición".

Norma tenía una petición para el Papa León XIV: ¡intercambiar solideos! 🥹🙏



El Santo Padre aceptó y protagonizó uno de los momentos más entrañables de su visita al Cottolengo Don Orione. 🇦🇷



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Una historia que conmovió al Sumo Pontífice

Asimismo, la jornada quedó grabada por el desgarrador y conmovedor testimonio de Marta Griselda Torres, una residente con parálisis cerebral que logró conmover hasta las lágrimas al pontífice.

Marta relató con valentía los duros obstáculos que debió afrontar a lo largo de su vida, incluyendo el doloroso abandono de su madre un día antes de su cumpleaños. A pesar de haber deambulado por distintas instituciones transitorias, encontró en el Cottolengo "un faro de luz que iluminó" su camino y un hogar donde fue verdaderamente acogida, cuidada y querida.

En un gesto de gratitud hacia Dios y hacia la institución, Marta le entregó al papa León XIV un ejemplar del libro que ella misma escribió para compartir su experiencia y transmitir un mensaje de aliento a quienes atraviesan situaciones de soledad.

"Que sepan que no están solos, que tienen derecho a ser recibidos, amados y respetados", expresó la residente ante un Sumo Pontífice visiblemente conmovido.

El Papa se quebró.

Discapacidad física

Capacidad emocional. pic.twitter.com/AZcUJQWDuV — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) November 9, 2026

Este recorrido inolvidable por el Cottolengo reflejó con fidelidad el rostro más humano, cercano y empático de la gira papal en tierras argentinas, consolidando un mensaje imperdible de dignidad, inclusión y amor incondicional hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.