Escándalo en Paraguay: allanan la mansión del expresidente Santiago Peña y descubren una bóveda oculta

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La crisis institucional y financiera que sacude al Paraguay sumó un nuevo capítulo de alto impacto este domingo. La Fiscalía del país confirmó oficialmente el allanamiento de una lujosa residencia perteneciente al destituido expresidente Santiago Peña, ubicada en la zona turística de San Bernardino, en el departamento de Cordillera.

El operativo, encabezado por los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore, permitió a los investigadores descubrir una bóveda oculta detrás de una pared falsa. Según reportes de medios locales, el compartimento cuenta con un sofisticado mecanismo de seguridad de presunto origen israelí dotado de un sistema de reconocimiento de iris, según ABC Color.

Un recinto bajo sospechas

La propiedad allanada, valuada en unos dos millones de dólares, cuenta con más de 1.000 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 5.000 metros cuadrados.

Su adquisición y construcción están bajo la lupa debido a operaciones crediticias, destacando dos préstamos simultáneos otorgados por Ueno Bank en mayo de 2024 por un monto superior a los 3.500 millones de guaraníes (aproximadamente 560.000 dólares), cuyas cuotas mensuales superaban ampliamente los ingresos formales que percibía como mandatario.

ASÍ ES LA ENTRADA A LA BÓVEDA DE LA MANSIÓN DE SANTIAGO PEÑA



➡️La comitiva fiscal - policial llegó hasta la segunda puerta de la bóveda que se encuentra en la mansión de Santiago Peña, que se encuentra detrás de una pared falsa equipada y cuenta con un sofisticado sistema de... pic.twitter.com/vXwlaQ1CKU — ABC Digital (@ABCDigital) November 8, 2026

Dictan su prisión preventiva

Este operativo se ejecuta en paralelo a la situación judicial de extrema gravedad que enfrenta el exmandatario. Tras ser destituido por el Congreso mediante un juicio político y detenido por la crisis del Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central que dejó a casi tres millones de ahorristas sin acceso a sus fondos, el juez penal de garantías Humberto Otazú decretó formalmente su prisión preventiva.

A Peña se le imputan los presuntos delitos de lesión de confianza (en calidad de instigador) y administración en provecho propio (como autor) vinculados a la colocación irregular de millonarios fondos públicos y previsionales en el banco privado mientras mantenía nexos corporativos previos con el grupo empresarial.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | El jefe de informaciones de Exitosa, Javier Romero, analizó el eje político que podría adoptar Paraguay tras la destitución de Santiago Peña. En ese sentido, mencionó que el presidente de Brasil saludó a su sucesor, Pedro Alliana.



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Por razones de seguridad y debido al manejo de información altamente sensible sobre crimen organizado, la justicia dispuso que cumpla la medida cautelar en una habitación destinada al personal militar dentro del Regimiento Guardia Presidencial en Asunción.

Durante su arribo a la unidad militar el expresidente saludó al comandante del recinto, el coronel José Dayub, con una sonrisa y una peculiar frase: "Bueno, señor comandante, voy a ser tu huésped por mucho tiempo".

El descubrimiento de la bóveda de alta seguridad en San Bernardino añade un nuevo elemento de presión sobre el patrimonio de Santiago Peña, mientras el país atónito observa el desarrollo de una causa judicial histórica que ya provocó su destitución y el ascenso al poder del sucesor Pedro Alliana.