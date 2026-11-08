Argentina: monjas se salvan de milagro tras sufrir accidente vehicular en su ruta para ver al papa León XIV

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La intensa expectativa y el fervor espiritual desatados por la histórica visita del papa León XIV a la Argentina se vieron sacudidos este domingo por un grave episodio en las carreteras bonaerenses. Cinco monjas que se desplazaban a bordo de una Renault Kangoo con el anhelo de presenciar las actividades del Sumo Pontífice sufrieron un fuerte accidente de tránsito que culminó con el vuelco del rodado sobre la Ruta Nacional 188.

¿Cómo se dio el accidente?

El siniestro se registró a la altura del kilómetro 238, en jurisdicción del partido bonaerense de General Pinto. Según los primeros reportes brindados por la Zona Vial Operativa VIII de Junín, el vehículo, conducido por una mujer de 52 años identificada como Silvia Susana Berronda, sufrió la repentina rotura de uno de sus neumáticos.

Esta falla mecánica hizo que la conductora perdiera el control de la camioneta blanca, la cual terminó recostada sobre su flanco derecho directamente en medio del pavimento.

Asistencia médica y el alivio tras el impacto

Junto a la conductora viajaban las religiosas Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue. Afortunadamente, y pese a la violencia del impacto, las primeras evaluaciones médicas constataron que las cinco mujeres presentaban politraumatismos pero ninguna herida de gravedad.

Como medida preventiva, dos de las monjas debieron ser derivadas a un centro de salud de la zona para recibir atención especializada y curaciones debido a cortes superficiales y lesiones menores.

CINCO MONJAS VOLCARON EN LA RUTA 188 CUANDO VIAJABAN A VER AL PAPA



El accidente ocurrió a la altura de General Pinto, cuando una camioneta Renault Kangoo perdió el control y volcó sobre la calzada. Según los primeros reportes, el hecho se habría producido por la rotura de un... pic.twitter.com/Qz2ugsH9eO — Clarín (@clarincom) November 8, 2026

Ante la emergencia, personal del destacamento policial de Coronel Granada y de la policía vial acudió rápidamente al lugar para montar un operativo de asistencia y desvío vehicular, quedando las actuaciones a cargo de la UFI descentralizada de General Pinto.

La agenda del papa para el miércoles 11 antes de Perú

La jornada final de la visita apostólica, fijada para el miércoles 11 de noviembre, comenzará a las 8:00 con una visita pastoral al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto.

A las 10:00, el pontífice celebrará la esperada misa central frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el cual es el destino clave al que se dirigían las religiosas en su ruta por la provincia. El itinerario concluirá a las 13:30 (hora local) con la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partirá hacia Lima a las 14:00 para continuar con su gira sudamericana.

El accidente enlaza con el clima de movilización que vive el país ante la agenda oficial del papa León XIV, cuya visita pastoral contempla un masivo encuentro y misa central en la basílica de Luján prevista para este próximo miércoles.