Cilia Flores: esposa de Nicolás Maduro habría sufrido un infarto leve en prisión y perdido más de 11 kilos

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, habría sufrido un infarto leve el 29 de julio mientras permanecía detenida en una prisión de Brooklyn, Estados Unidos. La información fue difundida por The New York Times y recoge los argumentos presentados por su defensa ante la justicia.

Cilia Flores: los problemas de salud durante su detención

Este episodio habría durado cerca de 30 minutos y estuvo acompañado de presión en el pecho y dificultades para respirar. Según sus abogados, Flores no recibió atención ni análisis médicos después de lo ocurrido. Además, perdió más de 11 kilos y dos piezas dentales durante su detención.

El reportaje de The New York Times también señala que la esposa de Maduro presenta episodios de arritmia y molestias digestivas. Asimismo, necesita medicamentos para tratar los dolores en el pecho y duerme entre tres y cuatro horas por noche.

🇻🇪🇺🇸 | ¡ÚLTIMA HORA!🚨| A Cilia Flores le dió un infarto según el New York Times: "La señora Flores, que se estaba recuperando de una histerectomía cuando fue capturada en enero, le han recetado nitroglicerina por dolores en el pecho y ha perdido dos dientes y más de 25 libras." https://t.co/5EoS9b9vrM — ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) November 8, 2026

Ante estos problemas de salud, sus abogados solicitaron en setiembre que pudiera continuar el proceso judicial bajo arresto domiciliario en una residencia privada de Nueva York. La propuesta incluía una vigilancia armada, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas supervisadas.

Sin embargo, el juez rechazó el pedido de arresto domiciliario. Tras ello, la defensa insistió en obtener su libertad bajo fianza y volvió a presentar como argumentos el deterioro físico de Flores, sus problemas cardíacos y el presunto infarto ocurrido durante su reclusión.

Antecedentes médicos y condiciones de reclusión

Flores se recuperaba de una histerectomía cuando fue capturada en Caracas el 3 de enero, tras la operación de fuerzas estadounidenses. Desde entonces permanece recluida en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde también está detenido su esposo, Nicolás Maduro.

De acuerdo con el reportaje, Flores pasó sus primeros tres meses en aislamiento y después fue trasladada a un área con otras internas. Durante ese periodo, habría resultado afectada por el gas pimienta utilizado por funcionarios penitenciarios para controlar una pelea entre varias reclusas.

Los antecedentes judiciales también señalan que Flores padece prolapso de la válvula mitral y que los médicos recomendaron realizarle un cateterismo cardíaco. Su defensa sostiene que requiere atención especializada, mientras el proceso penal en Estados Unidos continúa y ambos acusados se han declarado no culpables.

La situación de Cilia Flores en prisión vuelve a poner el foco en los problemas cardíacos que su defensa reporta. El infarto de julio, la pérdida de más de 11 kilos y el pedido de arresto domiciliario figuran entre los argumentos presentados ante la justicia.