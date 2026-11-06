El mensaje de León XIV durante su homilía en la Catedral de Montevideo: "Debemos parecernos a quien anunciamos"

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La intensa agenda del primer día del papa León XIV en Uruguay culminó en el casco histórico de la capital. Luego de recibir las llaves de la ciudad de manos del intendente Mario Bergara y sostener un encuentro bilateral con el mandatario Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva, el pontífice se trasladó hacia la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción.

A su arribo, luciendo una capa pluvial verde con bordados artesanales inspirados en la arquitectura del templo y un distintivo broche dorado, el Santo Padre fue recibido con profundo fervor por obispos, sacerdotes, consagrados, seminaristas y fieles congregados en los exteriores.

En este recinto sagrado, que resguarda además los restos del beato Jacinto Vera, presidió la solemne ceremonia de Vísperas, coronando con recogimiento espiritual su primer contacto oficial con la comunidad eclesial local.

"Debemos parecernos a quien anunciamos": el núcleo de la homilía

Durante su homilía desde la Catedral Metropolitana, el obispo de Roma centró su reflexión en la identidad cristiana y el peligro de los falsos apegos, advirtiendo que el corazón humano tiende a tomar la forma de aquello en lo que deposita su confianza.

En un contexto marcado por una fuerte tradición laica, el Papa instó a la comunidad a revisar sus motivaciones más allá de las estructuras o el reconocimiento.

"El trato con Dios había modelado su rostro, sus gestos, su manera de estar entre los demás [...] He aquí uno de los secretos de la evangelización: parecernos a Aquel a quien anunciamos. En esta tierra, donde muchos de nuestros contemporáneos apenas conocen a Jesucristo y tantos jóvenes han crecido lejos de la vida de la Iglesia, ese testimonio tiene una fuerza particular".

Recordando la figura del beato Jacinto Vera, cuyos pasos recorrieron los caminos del país, el pontífice recalcó que la cercanía íntima con Cristo transforma la mirada, la palabra y la disposición de servicio hacia el prójimo.

🇻🇦 El papa León XIV finalizó la homilía y recibió los aplausos de los presentes



"Bajo las bóvedas de esta catedral descansa Jacinto Vera".



"Debemos parecernos a quien anunciamos".



"Como miramos y escuchamos a quién sufre, puede provocar la pregunta `¿De dònde nace ese amor?". pic.twitter.com/fCGeU14b43 — Telemundo (@TelemundoUY) November 7, 2026

El catolicismo en tierra laica

Abordando implícitamente los retos de una sociedad donde gran parte de las nuevas generaciones crecen al margen de la vida católica, León XIV enfatizó que la transmisión de la fe no se impone por la fuerza, sino que se transmite a través de la coherencia y la cercanía compasiva.

Señaló que ver a los creyentes mirar el sufrimiento ajeno y hacer labor social debe despertar en los ciudadanos la pregunta legítima sobre el origen de estos gestos. Asimismo, expresó su alegría por el renacer de las vocaciones sacerdotales en Uruguay tras las constantes jornadas de oración y ayuno impulsadas por los fieles.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Papa León XIV culminó su primer día de actividades en su visita a Uruguay.



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Agenda para el sábado 7 de noviembre

Concluida la ceremonia litúrgica y tras despedirse cariñosamente de los asistentes apostados en la catedral, el Papa dejó definida su ruta para continuar este sábado 7 de noviembre con su gira apostólica, la cual contempla un viaje matutino hacia el departamento de Paysandú para oficiar una masiva misa en el Parque París Londres.

La primera jornada del papa León XIV en tierras uruguayas cerró con un mensaje de profunda renovación espiritual, exhortando a la Iglesia local a constituirse mediante la cercanía humana frente a los retos de la modernidad.