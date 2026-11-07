Sporting Cristal iguala 1-1 ante ADT y se complica en la tabla frente al cierre del Torneo Clausura

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal cedió un empate 1-1 en condición de local frente a la escuadra de ADT de Tarma durante los minutos de adición en la jornada del campeonato local. El cuadro bajopontino logró ponerse en ventaja en el cierre de la primera etapa tras una jugada a balón parado, pero no logró sostener la diferencia mínima hasta el pitazo final.

Trámite disputado en el primer tiempo y apertura del marcador en el Gallardo

Las acciones iniciales del compromiso mostraron a un conjunto visitante incisivo que buscó presionar la salida del rival, generando aproximaciones de peligro mediante remates de media distancia y recuperaciones de balón en campo contrario que exigieron la intervención de la zaga rímense.

Con el transcurso de los minutos, la escuadra local equiparó el desarrollo del juego mediante arremetidas por las bandas comandadas por Santiago González y disparos lejanos de Luis Iberico, obligando al guardameta Carlos Solís a responder con solvencia bajo los tres palos para mantener el cero.

Cuando el primer tiempo llegaba a su conclusión en el minuto 46, Sporting Cristal sacó provecho de un tiro de esquina a favor para que Hernán Barcos se impusiera en el juego aéreo dentro del área chica y conectara un cabezazo certero que decretó el primer tanto del encuentro antes del descanso.

Ocasiones desperdiciadas en la etapa complementaria y la igualdad definitiva en el descuento

Durante la segunda mitad, la alineación rimense mantuvo una postura táctica más sólida e intentó ampliar la cuenta a través de un pase entre líneas de Yoshimar Yotún hacia González, cuya definición terminó siendo salvada oportunamente por el portero del equipo tarmeño.

El estratega del cuadro bajopontino modificó su esquema mediante las sustituciones de barcos, Leandro Sosa y González para dar ingreso a Michael Hoyos, Catriel Cabellos y Martín Távara, siendo este último el encargado de generar un tiro libre peligroso a los 82 minutos que casi liquida el marcador.

Pese a los intentos por asegurar el resultado, el conjunto visitante adelantó sus líneas en los últimos pasajes del duelo y encontró el empate a los 93 minutos mediante un centro al área aprovechado por Horacio Benincasa, quien conectó de cabeza para sellar el 1-1 definitivo antes del final.

En ese sentido, Sporting Cristal deberá corregir las falencias defensivas mostradas en el tramo final de los partidos para afrontar sus próximos compromisos del certamen con la urgencia de recuperar terreno en la clasificación general.