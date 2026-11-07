Emmanuel Noir, vocalista de Ke Personajes, fue detenido por agredir a un policía en Argentina

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un nuevo epsiodio polémico en su vida. El vocalista de la agrupación Ke Personajes, Emmanuel Noir, fue detenido tras protagonizar un incidente en las inmediaciones de un casino localizado en Concepción de Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina.

Emmanuel Noir fue detenido: ¿cuál fue el motivo?

El incidente en el que está envuelto el intérprete de 'Adiós amor' ocurrió cerca de la calle Rocamora. Allí lo detuvieron después de que, de acuerdo a las primeras versiones policiales, golpeara en el rostro a un policía que no lo dejó entrar a un casino que ya había cerrado sus puertas al público.

Los medios de Entre Ríos informaron que Noir llegó al lugar acompañado de un joven y quiso entrar a como de lugar pese a que el horario de atención del establecimiento ya había determinado.

El efectivo que estaba a cargo de la seguridad adicional se lo impidió lo que derivó en una fuerte discusión que siguió terminó en una presunta agresión física. Habría sufrido cortes y otras lesiones que, de acuerdo con las primeras versiones, pudieron agravarse por los anillos que llevaba puestos el cantante.

Tras el incidente, los policías intervinieron y trasladaron al músico a la Comisaría Primera de Concepción de Uruguay. El acompañante del artista, identificado como Nicolás Gómez, de 29 años, también fue detenido durante el procedimiento.

La investigación se inició por los presuntos delitos de resistencia a las autoridades y lesiones. Las circunstancias exactas de la agresión y las responsabilidades de los involucrados deberán determinarse durante el proceso judicial.

Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, la banda que podría acompañar a Boca en la final de la Copa Sudamericana, fue detenido este sábado por la mañana en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, luego de protagonizar un violento episodio con un policía que le negó el ingreso a un casino porque el establecimiento ya había cerrado. https://t.co/QWMnJVAQbG — TyC Sports (@TyCSports) November 7, 2026

Seguirá detenido hasta el martes 10 de noviembre

La situación del cantante argentino se complicó durante las últimas horas debido a que de acuerdop al medio local La Pirámide informó que el fiscal Pablo Gile ordenó que Noir siga detenido hasta el martes 10 de noviembre, porque el lunes es feriado. Ese día se espera que haya novedades sobre su situación procesal. De lo que resuelva la Fiscalía en las próximas actuaciones va a depender qué pasa con el vocalista.

La medida fue adoptada en el contexto del fin de semana largo en Argentina, mientras se esperan nuevas actuaciones que permiten establecer los siguientes pasos de la investigación.

Como vemos, Emmnauel Noir, vocalista de la agrupación Ke Personajes, se encuentra envuelto en una nueva polémica tras haber agredido a un policía cuando intentaba ingresar a la fuerza a un casino que ya había cerrado sus puertas al público en Concepción de Uruguay, en Argentina. Su situación se complicó debido a que fue detenido en una comisaría local y permanecerá ahí hasta el martes 10 de noviembre.