Presidente Yamandú Orsi obsequió una manta de lana merino y un apero criollo al papa León XIV en su llegada a Uruguay

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Uruguay entregará dos regalos tradicionales al papa León XIV durante su visita oficial al país. Se trata de una manta de lana merino tejida a mano y un apero criollo hecho por artesanos uruguayos, piezas que fueron seleccionadas para representar la producción lanera.

Cabe mencionar que la entrega se realizó este viernes 6 de noviembre en la ceremonia oficial de bienvenida liderada por el presidente Yamandú Orsi. En el evento participaron más de 250 artistas del Sodre, 52 niños y adolescentes, integrantes de organizaciones sociales y jinetes de una escolta de aparcerías gauchas.

Presidente de Uruguay obsequia al papa.

Los regalos recibió el papa León XIV en Uruguay

El primer obsequio fue una manta artesanal de lana pura de merino, elaborada para la ocasión por la comunidad 'Hecho Acá', dedicada a preservar las tradiciones textiles nacionales. Además, el presidente destacó que es una pieza única que reúne la calidad, suavidad y abrigo de la lana uruguaya.

El segundo regalo fue un apero criollo, representativo de las tradiciones rurales y del vínculo histórico del país con el caballo. El conjunto incluyó bozal y freno en cuero vacuno, jergón de lana cruda, mandil, carona, recado sirigote en cuero y madera, cojinillo de lana cruda y cincha de cuero. Con estos presentes, el gobierno uruguayo mostró al pontífice dos expresiones de la identidad nacional de dicho país.

Además, la comitiva papal recibió artesanías de Claudia Romero, emprendedora de Ciudad de la Costa vinculada al programa PROVAS del Ministerio de Desarrollo Social, que promueve la autonomía económica y los emprendimientos.

Más de 250 artistas del Sodre para recibir al papa

La ceremonia contó con cuatro elencos del Sodre, la Orquesta Juvenil Nacional, el Coro Nacional, el Coro Nacional Juvenil y el Coro Nacional de Niños. En total actuaron unos 250 artistas, entre músicos profesionales, jóvenes intérpretes, niños y adolescentes.

El espectáculo tuvo un sello intergeneracional, la Orquesta Juvenil reúne músicos de 12 a 26 años y los coros integran edades de 6 a 24 años, siendo de nueve años el participante más joven.

El repertorio incluyó el Himno Nacional de Uruguay, dirigido por Ariel Britos; el Himno Pontificio, bajo la batuta de Claudia Rieiro; el Hallelujah, de El Mesías de Georg Friedrich Händel, conducido por Esteban Louise; y Botija de mi país, de Rubén Rada, con versión coral de Víctor Mederos basada en el arreglo de Jorge Damscaux.