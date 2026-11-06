Reniec y el Ministerio Púbico coordinan acciones para combatir el crimen organizado en el país

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, se reunieron para coordinar acciones frente al crimen organizado. Este encuentro abordó el intercambio de información registral y la verificación de identidades.

Intercambio de información para combatir delitos

Ambas instituciones revisaron mecanismos de trabajo conjunto entre el Ministerio Público y el Reniec, haciendo énfasis en el acceso y uso de información registral. La coordinación busca fortalecer institucionales relacionadas con la identificación de personas y la lucha contra actividades delictivas.

Uno de los puntos tratados fue la cooperación para compartir información que contribuya a las investigaciones fiscales. Los registros de identidad forman parte de las herramientas que las autoridades pueden utilizar para comprobar datos personales y desarrollar diligencias vinculadas con presuntas integrantes de organizaciones criminales.

🤝 Reunión de trabajo con el Reniec El fiscal de la nación sostuvo una reunión de trabajo con Carmen Velarde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a fin de fortalecer la coordinación interinstitucional. https://t.co/YI6wbVTyvq — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 6, 2026

La verificación de identidad también estuvo entre los asuntos abordados por Gálvez y Velarde. Este trabajo está relacionado con la consulta de datos oficiales para reconocer a las personas involucradas en distintos procedimientos y apoyar las acciones que desarrolla el Ministerio Público dentro de sus competencias.

El trabajo entre ambas entidades comprende el uso de información registral en las labores de investigación. Reniec administra los datos de identificación de los ciudadanos, mientras que el Ministerio Público dirige investigaciones y realiza diligencias fiscales dentro de los procesos correspondientes, de acuerdo con sus atribuciones legales.

Antecedentes de cooperación entre Reniec y Fiscalía

La cooperación entre Reniec y el Ministerio Público tiene antecedentes desde el 2024, cuando ambas instituciones coordinaron acciones para apoyar investigaciones por corrupción, ciberdelincuencia y tráfico ilegal de datos personales. En aquella oportunidad, Reniec informó que el trabajo conjunto permitió detener a 37 personas.

En junio de 2026, ambas entidades suscribieron un convenio para incorporar la plataforma de autenticación ID Perú a los servicios digitales de la Fiscalía. Esta herramienta permite verificar la identidad de fiscales y trabajadores autorizados, además de proteger el acceso a los sistemas institucionales.

🤝🇵🇪 ¡Unimos esfuerzos por un Perú más seguro! La jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde, sostuvo una reunión de trabajo con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para fortalecer la cooperación entre ambas instituciones en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. 💙 Durante el encuentro, se abordaron temas relacionados con el intercambio de información registral, la verificación de identidad y la coordinación de acciones conjuntas para prevenir y combatir delitos. 🔎 ¡Porque todos contamos para proteger la identidad de los peruanos! Seguimos trabajando de manera articulada con la @FiscaliaPeru para contribuir a la seguridad de nuestro país. #Reniec #TodosCuentan #GobernarEmpiezaPorContar #Identidad #Seguridad — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) November 6, 2026

Según informó el Ministerio Público, la integración de ID Perú busca reforzar la seguridad digital y reducir los riesgos de suplantación de identidad y uso indebido de credenciales. La iniciativa forma parte de las acciones de cooperación entre Reniec y la Fiscalía.

Asimismo, en octubre de 2026, Tomás Gálvez se reunió con el titular de Migraciones, Luis Fares Yunis, para coordinar el intercambio de información estratégica y fortalecer investigaciones financieras contra organizaciones criminales. Ahora, la Fiscalía y Reniec continúan trabajando en la verificación de identidades y el combate del crimen organizado.