Arbitraje y VAR en la mira de la justicia: presentan denuncian ante la Fiscalía por polémicas en Liga1

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ante las polémicas suscitadas por arbitrajes y decisiones del VAR en la Liga1, se ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público. Por ello, se ha abierto un procedimiento preventivo en el que están involucrados La Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

Expresidente de Alianza Lima presentó denuncia

La denuncia la presentó el expresidente de Alianza Lima y exdirectivo de la FPF, Carlos Franco Chipocco, quien cuestionas las actuaciones de Víctor Hugo Carrillo, Jhonny Bossio, Rudy Méndez, Robin Segura y Alejandro Villanueva, involucrados en controversias durante la actual temporada de la Liga1.

Ante ello, la Cuarta Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima abrió la Carpeta Fiscal N° 351-2026 y dispuso que tanto la FPF como la CONAR adopten medidas que permitan el fortalecimiento de la supervisión y evaluación del arbitraje y el videoarbitraje en lo que resta del torneo local.

La 4.ª Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima abrió la Carpeta Fiscal N.º 351-2026 y dispuso que la FPF y la CONAR adopten medidas para fortalecer la supervisión y evaluación del arbitraje y el VAR en la Liga 1 2026. La denuncia fue presentada por Carlos Franco Chipoco, expresidente de Alianza Lima y exdirigente de la FPF, quien señaló a Víctor Hugo Carrillo, Jhonny Bossio, Rudy Méndez, Robin Segura y Alejandro Villanueva. Asimismo, la Fiscalía solicitó reforzar los mecanismos de transparencia e información sobre las decisiones arbitrales y las intervenciones del VAR que generen controversia pública. También advirtió que el descontento de las hinchadas frente a estas actuaciones podría representar un riesgo de disturbios durante los encuentros deportivos. — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) November 6, 2026

Además, el Ministerio Público ha solicitado reforzar los mecanismos de transparencia y dar información sobre las decisiones arbitrales y las intervenciones del VAR que causen polémica. Para Ovación, Franco Chipoco explicó por qué tomó esta decisión, acusando que dos clubes han sido beneficiados.

"Lo que le dije a la fiscal es que, como prevención del delito, trate de que haya mayor transparencia y exhorte para que las cosas se hagan de mejor manera, que los favorecimientos no sean solo para dos equipos del fútbol peruano y que todos los audios se guarden y preserven", sostuvo el directivo.

¿Perú podría ser desafiliado?

Aunque en el estatuto de la FIFA, artículo 58 se prohíbe la injerencia de terceros, incluidos poderes del Estado, en la toma de decisiones o autonomía de las federaciones deportivas, el ente máximo del fútbol no desafiliaría automáticamente, pero sí podría aplicar una suspensión si considera que existe alguna vulneración.

Cabe precisar que para los conflictos deportivos o reglamentarios, estos deben resolverse a través de los órganos internos de justicia de cada una de las federaciones o a través del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), por lo que se espera que no se acuda a los tribunales civiles o penales de los países.

El expresidente de Alianza Lima, Carlos Franco, presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue las actuaciones polémicas de algunos árbitros durante la temporada 2026 de la Liga1, así como la del VAR. Ante ello, se abrió una carpeta fiscal para un procedimiento preventivo.