Nuevo rol dirigencial en Brasil: el padre de Neymar es elegido como CEO del Santos FC

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Santos FC abre una nueva etapa en su estructura dirigencial y administrativa. El presidente del club, Marcelo Teixeira, ha decidido designar a Neymar Sr. como nuevo director ejecutivo (CEO) de la entidad.

El puesto había quedado vacante tras la marcha de Pedro Martins en el mes de mayo, y su nombramiento oficial se da en un momento estratégico, enmarcado dentro del contexto de la campaña para las elecciones presidenciales internas que se celebrarán el próximo 12 de diciembre.

Un cargo que puede extenderse

De acuerdo con los reportes, se espera que el padre del 'crack' brasileño continúe trabajando de la mano del actual mandatario si este logra revalidar su cargo en los comicios. El puesto de CEO fue creado por el propio Teixeira en 2024, lo que le otorga a Neymar Sr. un amplio margen de acción para darle forma a su gestión.

Su influencia en el club no es nueva: en los últimos años ya había aportado capital económico para mejorar las instalaciones de la cantera y los campos de entrenamiento, además de ser una pieza fundamental en las gestiones que permitieron el regreso de su hijo a la institución.

El profundo arraigo de la familia con el Santos

Más allá de este nuevo desafío gerencial, la llegada de Neymar Sr. a la cúpula directiva sella un vínculo histórico y emocional inquebrantable entre la familia y el club que sirvió de plataforma para el despegue internacional del delantero.

La historia de los Neymar con el Santos FC se remonta a 2003, año en que la familia se trasladó a vivir a la ciudad y el joven atacante se integró a las divisiones menores del club. Con el dinero ganado gracias a sus primeros éxitos, la familia pudo comprar una casa situada exactamente al lado de Vila Belmiro, el emblemático estadio del equipo.

Neymar Jr. en el Santos (2010)

Este cambio mejoró de forma radical su calidad de vida y fue en este césped donde Neymar Jr. debutó como profesional en 2009 con apenas 17 años, conquistando de tres Campeonatos Paulistas, una Copa de Brasil y la ansiada Copa Libertadores de 2011, consolidándose como ídolo absoluto antes de dar el salto al fútbol europeo.

La asunción de Neymar Sr. como CEO no solo reconfigura la plana mayor del Santos FC de cara al proceso electoral de diciembre, sino que también entrelaza aún más el destino institucional del club con una familia cuya vida, patrimonio y legado están unidos a la historia del 'Peixe'.