Fiscalía de Paraguay ordena detención domiciliaria de Santiago Peña luego de su remoción en el Senado

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Policía Nacional de Paraguay ejecutó este viernes la detención domiciliaria del expresidente Santiago Peña. Como se sabe, la medida se aplicó pocas horas después de que el Senado aprobara su destitución mediante un juicio político, un proceso originado por la crisis política tras el cierre de Ueno Bank.

Ante ello, el hasta entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la jefatura de Estado tras recibir la banda y el bastón presidenciales. Cabe mencionar que el cambio de mando ocurre tres días después de la intervención del mencionado banco, situación que dejó a unos tres millones de clientes sin posibilidad de acceder a su dinero.

Fiscalía ordena arresto a Peña y detiene a Carlos Carvallo Spalding

Javier Romero, jefe de informaciones de Exitosa, comentó que la salida del exmandatario se definió en una cámara compuesta por 45 miembros, donde se registraron 44 votos a favor y una ausencia, resultado que le retiró sus fueros de forma inmediata por sus vínculos con la entidad intervenida.

"ya se encuentra oficialmente detenido", dijo la Policía Nacional de Paraguay.

En esa línea, el especialista mencionó que la Fiscalía de Paraguay emitió la orden de arresto en su vivienda bajo el cargo de "lesión de confianza" solo minutos después de la votación legislativa. El oficio remitido al comandante de la Policía Nacional dispone asegurar la custodia del exjefe de Estado. No obstante, se espera la llegada de Peña a las 10 a. m. (hora local) en la sede de la fiscalía.

No obstante, Javier Romero menciona que las acciones judiciales por este caso se extendieron a otras autoridades del sector monetario nacional. El mismo documento fiscal ordena la detención de Carlos Carvallo Spalding, funcionario que estuvo al frente del Banco Central de Paraguay (BCP) hasta el martes pasado.

Pedro Alliana anuncia compensación para los tres millones de clientes afectados

En paralelo a las diligencias policiales y fiscales, el nuevo presidente se pronunció sobre la situación de las personas perjudicadas por la clausura de las operaciones de la banco que estaría vinculado a Peña.

"Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", dijo Pedro Alliana.

Como se sabe, la intervención estatal sobre la entidad financiera paralizó el acceso a los fondos de millones de ahorristas a inicios de esta semana. Ante ello, la nueva administración situó la devolución de los recursos como la medida principal tras concretarse la sucesión de mando en el país.

"El Paraguay que hoy recibimos tiene urgencias que nos obligan a estar en las calles, en los hospitales, y en el campo", expresó.

En esa línea, las autoridades del Ministerio Público y las fuerzas del orden continúan con el cumplimiento de las órdenes emitidas por la justicia. Mientras tanto, el Gobierno paraguayo inicia las gestiones correspondientes tras el relevo en la presidencia de la República.