Reino Unido: Carlos III y Camila confirman viaje a EE. UU. pese a intento de atentado contra Donald Trump

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Pese al intento de atentado contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde el Reino Unido confirmaron que el rey Carlos y la reina Camila realizarán el viaje oficial programado a tierras norteamericanas, previsto del lunes 27 al 29 de abril.

Cabe señalar que, este será el primer viaje del rey como en su calidad de monarca, luego de que asumirá el liderazgo del trono en septiembre de 2022 tras la partida de la reina Isabel; no obstante, como príncipe de Gales, Carlos visitó los Estados Unidos 19 veces.

Visita por los 250 aniversario de la independencia de los EE. UU.

De acuerdo con lo informado este domingo 26 de abril por el Palacio de Buckingham, la visita oficial que fuera anunciada en marzo último por Donald Trump se llevará a cabo tras confirmarse que se cuentan con todas las medidas de seguridad en favor del encuentro, pese al caos que se generó hace menos de 24 horas en Washington, durante la la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

"Tras las conversaciones mantenidas a ambos lados del Atlántico a lo largo del día, y siguiendo el consejo del Gobierno, podemos confirmar que la visita de Estado de Sus Majestades se desarrollará según lo previsto. Los reyes están muy agradecidos a todos aquellos que han trabajado con diligencia para garantizar que esto siga siendo así y esperan con interés que la visita comience mañana", menciona el comunicado.

En tal sentido, el lunes 27 de abril, los reyes serán recibidos en el pórtico sur de la Casa Blanca para tomar el té en el Salón Verde y, posteriormente, harán una "visita al recién inaugurado y ampliado Salón de la Casa Blanca", marcando el inicio de las actividades protocolares pactadas por ambos país por el 250 aniversario de los Estados Unidos.

Al día siguiente, tendrá lugar la ceremonia oficial de llegada con honores militares completos, la cual incluirá una salva de 21 cañonazos y el desfile de 500 miembros de las seis divisiones de las Fuerzas Armadas de EE.UU.

"Tras estos compromisos, las parejas se dirigirán al Despacho Oval, donde el presidente y su majestad participarán en una reunión bilateral", indica también el comunicado.

Además, ese mismo día, el rey Carlos ofrecerá un discurso ante el Congreso estadounidense, hecho que no se repite desde 1991, cuando la reina Isabel II se convirtió en la primera monarca británica en dirigirse a los parlamentarios norteamericanos.

Por su parte, la primera dama, Melania Trump, y la reina Camila, participarán en un evento educativo con estudiantes que utilizarán inteligencia artificial (IA) y realidad virtual para explorar la historia común de ambos países.

Trump insiste en acelerar sala de baile en la Casa Blanca

Fiel a su estilo, Donald Trump se pronunció esta mañana sobre lo vivido hace unas horas atrás a través de su cuenta de Truth Social, no solo para confirmar que se "encuentra bien" junto a esposa, Melania Trump, también aprovechó la ocasión para pedir que se "manera inmediata" se continúe con la construcción de un salón de baile al interior de la Casa Blanca.

Se trata de un proyecto que se encuentra suspendido por haberse iniciado sin aprobación legal del Congreso. Según indicó, el intento de atentado justifica la necesidad de contar con un espacio de alta seguridad dentro del perímetro de la residencia presidencial.

"Lo que pasó anoche es exactamente la razón por la que nuestros grandes militares, el Servicio Secreto y las fuerzas del orden han estado exigiendo que se construya un salón de baile grande y seguro en los terrenos de la Casa Blanca", afirmó.

A pesar de la controversia legal, Donald Trump ha aprovechado el reciente intento de atentado en su contra para impulsar nuevamente la construcción del salón de baile, en medio de la visita de los reyes del Reino Unido a su país.