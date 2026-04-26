Trump insiste en construir su salón de baile en la Casa Blanca tras reciente intento de atentado en su contra

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El reciente intento de atentado contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, en un hotel de Washington ha reavivado el interés del mandatario en continuar de manera inmediata la construcción un proyecto secreto en el interior de la Casa Blanca.

Se trata de un salón de baile, un proyecto que se encuentra suspendido por haberse iniciado sin aprobación legal del Congreso. Sin embargo, ahora, tras haber sido evacuado de un hotel de Washington por la irrupción de un hombre armado, el mandatario estadounidense ha vuelto al ruedo con la propuesta.

Trump insiste en acelerar sala de baile en la Casa Blanca

Esta mañana, el jefe de la Casa Blanca insistió en que el ataque armado durante la cena de la Asociación de Corresponsales justifica la necesidad de contar con un espacio de alta seguridad dentro del perímetro de la residencia presidencial.

Y es que aunque el presunto atacante, identificado como Cole Allen (31), terminó siendo arrestado y puesto en custodia, los disparos que realizó terminaron hiriendo a un agente del Servicio Secreto y causando pánico entre los asistentes.

"Lo que pasó anoche es exactamente la razón por la que nuestros grandes militares, el Servicio Secreto y las fuerzas del orden han estado exigiendo que se construya un salón de baile grande y seguro en los terrenos de la Casa Blanca", afirmó en un mensaje en su red social de Truth Social.

En su mensaje, el mandatario de EE.UU. también arremetió contra la batalla legal que mantiene suspendida las obras del proyecto, calificándola como una "demanda ridícula" que "no tiene ninguna legitimación".

Mensaje de Donald Trump. Foto: Truth Social

La sala de baile de la Casa Blanca: ¿Qué es y por qué es polémica?

El salón de baile es un "proyecto personal secreto" que se plantea construir en el Ala Este de la Casa Blanca, con un costo de 400 millones de dólares.

El mandatario norteamericano justifica la obra argumentando que la residencia no puede acoger eventos de Estado sin implementar elementos "antiestéticos" y que dicha edificación no cuenta con la seguridad suficiente.

Sin embargo, la polémica empezó cuando, para avanzar con la obra, se demolió parcialmente el Ala Este, un espacio considerado histórico por albergar diversos elementos emblemáticos de la historia estadounidense.

La controversia se acrecentó al comprobarse que Trump inició los trabajos sin la aprobación legal del Congreso. El proyecto fue paralizado por la decisión de un juez federal y se encuentra en una batalla legal desde entonces.

A pesar de este caso legal, Donald Trump ha aprovechado el reciente intento de atentado en su contra para impulsar nuevamente la construcción del salón de baile.