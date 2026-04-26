Revelan manifiesto de Cole Allen donde se atribuye intento de atentado contra Donald Trump

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El atacante que irrumpió la cena de corresponsales de la Casa Blanca, Cole Allen, se ratificó en su intento de atentado contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su manifiesto realizado a las autoridades norteamericanas tras su detención, la noche del sábado 25 de abril.

Como es de conocimiento, tras el tiroteo en el Washington Hilton, no solo se confirmó que el sujeto de 31 años llevaba una escopeta de caza, una pistola y varios cuchillos, también se supo que era profesor universitario en su natal California y que también desarrollaba videojuegos.

Se adjudica caos generado en la capital estadounidense

De acuerdo con el documento publicado este domingo 26 de abril por el The New York Post, el autodenominado "Asesino Federal Amistoso" escribió sus líneas 10 minutos antes de abrir fuego en el evento anual desarrollado en la capital estadounidense y según el citado medio, el "objetivo" era acabar con la vida de los funcionarios de la administración Trump, "desde el rango más alto al más bajo".

En primer lugar, inició "pidiendo perdón" a sus padres, colegas, estudiantes y "a todos los que sufrieron antes" de su ataque. No obstante, admitió que, a pesar de no esperar necesariamente el perdón, sí reconoció que, "si hubiera podido ver alguna otra forma" de acercarse a su cometido, "la habría tomado". En ese sentido, arremetió duramente contra el presidente norteamericano.

"Sobre el porqué hice algo de esto: 'Soy ciudadano de los Estados Unidos de América. Lo que mis representantes hacen se refleja en mí. Y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor cubra mis manos con sus crímenes'", escribió.

Asimismo, apuntó contra el Servicio Secreto de los Estados Unidos como objetivos, "solo si es necesario"; además, no descartó haber atacado a la seguridad y del hotel, Policía del Capitolio, Guardia Nacional, descartando, además, tener "intenciones" de atentar contra los huéspedes y empleado del hotel.

"Para minimizar las bajas, también usaré perdigones (buckshot) en lugar de postas o balas sólidas (slugs) (menos penetración a través de las paredes)", sostuvo.

#URGENTE Hacen público el manifiesto de Cole Allen, tirador que intentó asesinar a Trump y a su equipo de trabajo.



¡Hola a todos!

Así que puede que hoy le haya dado una sorpresa a mucha gente. Permítanme comenzar pidiendo disculpas a todos aquellos de cuya confianza abusé.



Pido... pic.twitter.com/jRLbc0oj9P — Delmiro De Barrio  (@DelmiroDeBarrio) April 26, 2026

Trump insiste en acelerar sala de baile en la Casa Blanca

Fiel a su estilo, Donald Trump se pronunció esta mañana sobre lo vivido hace unas horas atrás a través de su cuenta de Truth Social, no solo para confirmar que se "encuentra bien" junto a esposa, Melania Trump, también aprovechó la ocasión para pedir que se "manera inmediata" se continúe con la construcción de un salón de baile al interior de la Casa Blanca.

Se trata de un proyecto que se encuentra suspendido por haberse iniciado sin aprobación legal del Congreso. Según indicó, el intento de atentado justifica la necesidad de contar con un espacio de alta seguridad dentro del perímetro de la residencia presidencial.

"Lo que pasó anoche es exactamente la razón por la que nuestros grandes militares, el Servicio Secreto y las fuerzas del orden han estado exigiendo que se construya un salón de baile grande y seguro en los terrenos de la Casa Blanca", afirmó.

A pesar de la controversia legal, Donald Trump ha aprovechado el reciente intento de atentado en su contra para impulsar nuevamente la construcción del salón de baile.