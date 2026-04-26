Revelan video en que evacúan a Donald Trump tras intento de atentado en hotel de Washington

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de Washington casi termina en tragedia, después de que se registrara un incidente armado que obligó a la evacuación de todos los asistentes, entre los cuales se encontraba el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Los momentos de pánico y tensión en la sala quedaron registrados en un video que se encuentra circulando en redes sociales y siendo difundidas en medios de comunicación.

Revelan video de la evacuación de Trump

Asistentes captaron el instante exacto en que se rompe la calma en el auditorio donde se desarrollaba la ceremonia. En el escenario principal, a lo largo una mesa, se encontraban cenando el mandatario estadounidense, acompañado de su primera dama, Melania Trump, y otros miembros de su gabinete.

Primero se muestra cómo, tras escucharse disparos a lo lejos, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, es evacuado por el lado derecho del escenario acompañado por guardias de seguridad.

En cuestión de segundos, entran en escena agentes del Servicio Secreto completamente armados para garantizar la evacuación de Trump por el lado contrario del escenario. En las imágenes claramente se percibe el rostro de preocupación del líder mundial, quien salió agachado por detrás de las mesas.

President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents' Dinner.#news pic.twitter.com/YQuG8gzTMf — MS NOW (@MSNOWNews) April 26, 2026

Nuevo atentado a Donald Trump

Con el incidente de este sábado, es la tercera vez que el mandatario estadounidense se ve envuelto en un intento de ataque en su contra.

El primero sucedió tras un mitin en el que un francotirador disparó en su dirección y le causó una herida en la oreja. El segundo sucedió aquella vez que un tipo armado fue descubierto en un campo de golf con planes de asesinarlo.

En esta oportunidad, según confirmaron las autoridades, el sujeto que fue intervenido era un hombre armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos que había atacado un puesto de control de seguridad en el vestíbulo del hotel.

Aproximadamente una hora después del incidente, Donald Trump publicó en su red social Truth Social que "el tirador había sido detenido" y elogió la rápida actuación de las fuerzas de seguridad. Más tarde, en una conferencia de prensa, afirmó:

"Un hombre asaltó un puesto de control de seguridad armado con varias armas y fue abatido por valientes miembros del Servicio Secreto"

En conclusión, asistentes de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca registraron el instante exacto en que el presidente de EE.UU. fue evacuado del lugar tras oírse disparos en el hotel de Washington donde se llevaba la ceremonia.