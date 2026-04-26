Oleajes anómalos: A 53 ascienden los puertos cerrados en el litoral centro y sur por fenómeno de hasta fuerte intensidad

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú (MGP) reportó que hasta la mañana de hoy, domingo 26 de abril, 53 puertos se mantienen cerrados debido a la presencia de oleajes de hasta moderada intensidad en el litoral peruano.

Como se recuerda, de acuerdo con el Aviso Especial N.º 16-26 de la DHN, este fenómeno estará presente la costa del país hasta el jueves 30 de abril. En ese sentido, te mencionamos su pronóstico y zonas restringidas en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

¿Qué puertos permanecen cerrados?

De acuerdo con lo mencionado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), hay 73 puertos abiertos y 53 cerrados, de los cuales, 32 son del litoral centro y 21 del sur, los cuales se detallan a continuación:

Puertos cerrados en el litoral centro : Caleta Culebras (Supe), Puerto Huarmey, Punta Lobitos (Supe), Terminal Multiboyas Paramonga, Puerto Chico, Puerto Supe, Caleta Vidal, Puerto Huacho, Caleta Carquín, Caleta Vegueta, Puerto Chancay, Terminal Multiboyas BPO, Muelle 1 (TPMC), Muelle 2 (TPMC), Bahía Ancón, Zona Norte "A" (Pampilla 1, 2 y 3), Zona Norte "B" (Solgas y Pure Biofuels), Zona Norte "C" (Tralsa 1 y 2, Surfisa, Quimpac y Zeta Gas), Zona Centro (Bahía Callao), Zona Sur (Multiboyas Conchán y Muelle UNACEM), Bahía Chorrillos, Bahía Pucusana, Caleta Lagunillas, Caleta Laguna Grande, Caleta Nazca, Puerto San Juan, Puerto San Nicolás, Caleta Lomas, Caleta Sagua, Caleta Tanaka, Caleta Chala y Caleta Puerto Viejo.

: Caleta Culebras (Supe), Puerto Huarmey, Punta Lobitos (Supe), Terminal Multiboyas Paramonga, Puerto Chico, Puerto Supe, Caleta Vidal, Puerto Huacho, Caleta Carquín, Caleta Vegueta, Puerto Chancay, Terminal Multiboyas BPO, Muelle 1 (TPMC), Muelle 2 (TPMC), Bahía Ancón, Zona Norte "A" (Pampilla 1, 2 y 3), Zona Norte "B" (Solgas y Pure Biofuels), Zona Norte "C" (Tralsa 1 y 2, Surfisa, Quimpac y Zeta Gas), Zona Centro (Bahía Callao), Zona Sur (Multiboyas Conchán y Muelle UNACEM), Bahía Chorrillos, Bahía Pucusana, Caleta Lagunillas, Caleta Laguna Grande, Caleta Nazca, Puerto San Juan, Puerto San Nicolás, Caleta Lomas, Caleta Sagua, Caleta Tanaka, Caleta Chala y Caleta Puerto Viejo. Puertos cerrados en el litoral sur: Caleta Atico, Caleta La Planchada, Caleta Quilca, Puerto Matarani, Terminal Multiboyas Mollendo, Terminal Portuario Tisur (Muelle "C" y "F"), Caleta El Faro, Terminal Multiboyas Monte Azul, Terminal Multiboyas Tablones, Terminal Multiboyas Petroperú, Terminal Portuario Marine Trestle Tablones, Muelle ENAPU, Muelle SPCC (Patio Puerto), Terminal Multiboyas TLT, Muelle Engie, Caleta Morro Sama, Caleta Vila Vila, Muelle Fiscal Ilo, Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo y Punta Picata.

🌊 Actualización: se incrementó a 53 el número de puertos cerrados en todo el litoral, según informó la @MGP_DICAPI, ante la ocurrencia de #Oleaje de ligera a moderada intensidad. De acuerdo con la @DHN_peru, este fenómeno se presentaría hasta el 30 de abril. pic.twitter.com/WHjvyYvxlz — COEN - INDECI (@COENPeru) April 26, 2026

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El COEN comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general mientras duran los oleajes anómalos.