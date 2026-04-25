Donald Trump fue evacuado por el servicio secreto luego que se escucharan disparos en hotel de Washington

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una cena de gala realizada en un hotel de Washington estuvo cerca de terminar en tragedia luego que se escucharon una serie de disparos que obligaran a evacuar a Donald Trump. A segundos de que se oyeran estos proyectiles, agentes del servicio secreto se llevaron al presidente de Estados Unidos para ponerlo a buen recaudo.

Reportan disparos en cena con Donald Trump

De acuerdo al corresponsal de Exitosa en Estados Unidos, Javier Romero, el hecho se dio en el Washington Hilton donde el mandatario y el vicepresidente JD Vance brindaban una recepción con cientos de periodistas acreditados para la Casa Blanca.

Al momento que se escucharan los disparos, los agentes del servicio secreto activaron el protocolo de protección hacia Donald Trump evacuándolo de inmediato junto a la primera dama, Melania y el resto del gabinete que lo acompañaba.

Además, las fuerzas del orden norteamericanas establecieron un perímetro alrededor de este hotel en Washington y así evitar mayores incidentes. Fueron momentos de mucha tensión ya que nadie sabía con exactitud que era lo que había pasado.

El presidente estadounidense, #DonaldTrump, fue evacuado de emergencia por el Servicio Secreto tras un incidente de seguridad en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, informaron medios de #EEUU pic.twitter.com/hklTfEaXAc — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) April 26, 2026

Tirador fue abatido

De acuerdo a los primeros reportes que llegan desde la nación norteamericana, los agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos abatieron al responsable de este tiroteo luego que este atacara a uno de ellos en su intento de llegar al presidente.

Además, una mujer también habría sido arrestada al ser implicada en este lamentable incidente. Por suerte, el resto de invitados y autoridades que asistieron a esta cena ya se encuentran resguardados por la seguridad que se desplegó en cuestión de minutos luego que se escucharan los disparos.

Agentes del Servicio Secreto de EE.UU. habrían abatido al tirador.

Donald Trump se pronunció

A pesar del incidente ocurrido, Donald Trump volvió a demostrar ser activo en redes sociales luego de pronunciarse y brindar detalles de este tiroteo en el que fue el principal involucrado. En primer lugar, el jefe de Estado felicitó lo hecho por su seguridad y el servicio secreto y hasta indicó que el show debería continuar, pero que esperará las recomendaciones del caso.

"Una noche memorable en DC. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico, actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que el espectáculo continúe, pero seguiremos las indicaciones de las fuerza del orden", reveló.

En resumen, Donald Trump tuvo que ser evacuado de una cena de gala en un hotel de Washington luego que se reportara una serie de disparos.