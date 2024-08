Rubén Blades sobre resultados electorales en Venezuela: "No se lo cree ni el pajarito que conversa con Maduro"

El cantautor panameño Rubén Blades manifestó en sus redes sociales, su oposición a los resultados de las recientes elecciones en Venezuela, tras las cuales Nicolás Maduro fue declarado como presidente.

La declaración del "poeta de la salsa" se produjo en el contexto de la ruptura de las relaciones con Venezuela con el despido del personal diplomático de Panamá, medida reproducida por varios países de la región, incluido Perú.

El cantante de "Pedro Navaja" reiteró presuntas irregularidades de Maduro en el proceso electoral a través de sus redes sociales.

"Por no ser transparente con los resultados de la elección al evitar la supervisión imparcial del proceso electoral y de los supuestos totales ofrecidos por oficinas controladas por la dictadura. Ese 51% vs 44% no se lo cree ni el pajarito que conversa con Maduro", expresó.