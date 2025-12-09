Trump afirma que Maduro tiene los "días contados" y no descarta invasión militar: "Quiero que Venezuela sea respetada"

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Si bien Donald Trump aun no ha revelado qué tal lejos podría llegar para remover del cargo a Nicolás Maduro, aseguró que este "tiene los días contados" en la presidencia de Venezuela y no descartó ejecutar una intervención militar terrestre con sus tropas.

"Quiero que los venezolanos sean respetados"

En una reciente entrevista con el medio estadounidense Politico, el presidente de EE.UU. volvió a reiterar su intención de intervenir en la situación política de Venezuela y afirmó que Maduro vive sus últimos días como presidente.

Cuando la periodista Dasha Burns le consultó sobre una posible invasión terrestre estadounidense en tierras venezolanas, Trump evito dar una respuesta.

"No quiero ni descartarlo ni aprobarlo. No hablo de eso. ¿Por qué iba a hablar de eso con ustedes, una publicación tan hostil conmigo?", señaló.

El mandatario estadounidense tampoco quiso pronunciarse ni dar detalles sobre una posible estrategia militar contra Maduro, pero sí aclaró que uno de sus objetivos, como país, es que los venezolanos "reciban un buen trato".

"Quiero que la gente de Venezuela, muchos de los cuales viven en Estados Unidos, sea respetada. Se portaron de maravilla conmigo. Votaron por mí en un 94% o algo así, es increíble", recordó.

Además, Trump reveló que conoce "muy bien" a los ciudadanos venezolanos, en especial a raíz de su proyecto Durell Country Club, donde muchos de ellos han comprado terrenos, y no dudó en halagarlos como persona.

"He sido su propietario durante mucho tiempo, la zona es muy próspera. Todos tienen éxito. Conocí a la gente, son gente increíble. Y Maduro los trató fatal", agregó.

Cuando fue consultado sobre si quisiera tener a los ciudadanos venezolanos de inmigrantes en Estados Unidos, el líder estadounidense sorprendió en afirmar que sí.

"Sí, sin duda, quiero ver a gente que contribuya. No quiero ver a Somalia. No quiero ver a una mujer que, ya sabes, se casa con su hermano para entrar y luego se convierte en congresista, y no hace más que quejarse", sentenció.

Ataques estadounidenses a "narcolanchas"

Como es sabido, el gobierno de Trump no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, y lo acusa de ser el líder del Cartel de los Soles.

Por ello, desde mediados del 2025, ha desplegado una presencia militar sin precedentes en la región con el objetivo de combatir el narcotráfico, como parte de la operación "Lanza del Sur".

Las intervenciones han destruido, aproximadamente, una veintena de lanchas presuntamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, matando de forma extrajudicial a más de 80 personas, a las que Washington acusa de "narcoterroristas".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Nicolás Maduro estaría viviendo sus últimos días como presidente de Venezuela y no descartó una invasión terrestre con sus tropas.