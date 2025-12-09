¡No van más! Alianza sigue con la purga y ahora anuncia la salida de dos extranjeros con miras al 2026

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Siguen las secuelas en La Victoria. Tras la dura eliminación en los playoff que busca definir la ubicación de los representantes peruanos en la próxima Copa Libertadores, Alianza Lima hizo oficial la salida de dos extranjeros con miras al año deportivo 2026.

El ser "Perú 4", en el torneo continental de fútbol por excelencia, le cambió totalmente el panorama a los "íntimos", puesto que, también hicieron lo propio con su ahora exentrenador Néstor Gorosito, principal apuntado por los hinchas por perder la decisiva llave ante Sporting Cristal.

Continúan las drásticas decisiones

Tal como transcendió en las últimas horas, la institución victoriana confirma el adiós del defensa argentino Guillermo Enrique y del volante uruguayo Pablo Ceppellini, autor del gol a Boca Juniors en Matute durante la "Fase 2" de la Libertadores 2025, donde terminarían por eliminarlos en la misma "Bombonera".

𝐆𝐮𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫𝐦𝐨 𝐄𝐧𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐲 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐂𝐞𝐩𝐩𝐞𝐥𝐢𝐧𝐢 culminan su etapa en Alianza Lima.



𝐆𝐮𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫𝐦𝐨 𝐄𝐧𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐲 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐂𝐞𝐩𝐩𝐞𝐥𝐢𝐧𝐢 culminan su etapa en Alianza Lima.

Les deseamos éxito en sus próximos proyectos deportivos.

Quien fue muy duro con respecto a la derrota ante los rimenses fue el charrúa, al considerar como "fracaso" que Alianza sea "Perú 4" por segundo año consecutivo, al considerar que eran "el mejor plantel del fútbol peruano". No obstante, pese a tal afirmación, no lograron el objetivo, para la insatisfacción de sus hinchas y desde la administración aliancista no tardaron en hacer oficial su no continuidad.

"Tenemos el mejor plantel de la Liga1, por lejos, y terminar cuartos es un fracaso. Creo que no se supo gestionar al equipo tanto en la Copa como en el torneo local. Empezar desde la Fase1 y llegar hasta la fase de grupos de la Libertadores no es fácil", expresó anoche en "Al Ángulo".

Alianza Lima quedó como 'Perú 4' en el torneo local y deberá iniciar desde la Fase 1 de la CONMEBOL Libertadores. Pablo Ceppelini calificó como un fracaso terminar en esa posición pese a tener uno de los mejores planteles del fútbol peruano.

¿Y Barcos?

La desvinculación del argentino y el uruguayo no serían las únicas en tienda blanquiazul. Según trasciende desde el último sábado, Ricardo Lagos, Ángelo Campos y Matías Succar tampoco serían tomados en cuenta para la temporada 2026.

Del mismo modo, el "emblema" que perdería definitivamente Alianza Lima sería Hernán Barcos, de acuerdo con la información de la periodista Fernanda Huapaya, pese a que el club anunciará en breve a su nuevo entrenador (se habla del argentino Pablo Guede) y al propio pedido del presidente del Fondo Blanquiazul.

"He meditado de manera muy ponderada la situación del primer equipo y debo ser enfático en señalar que no me compete designar qué jugadores son los que van a alinear, contratar o no, pero sí quiero invocar a una revisión exhaustiva de las decisiones que se van a tomar en el futuro, incluida la del señor Hernán Barcos", expresó Jorge Zúñiga.

En Alianza no hay un alto para las secuelas tras la derrota ante Sporting Cristal. La pérdida de su extécnico pasó a segundo plano, puesto que, la crisis institucional se centra en la partida de jugadores tan valiosos como "el Pirata" y, por ende, toca el armado de un plantel que pueda competir nuevamente en las fases previas de la Libertadores 2026.