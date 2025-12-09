Papa León XIV recibió a Vladimir Zelenski en el Vaticano en medio de conflicto entre Ucrania y Rusia

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante la mañana del martes 9 de diciembre, el papa León XIV recibió al presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, en la localidad italiana de Castel Gandolfo. El santo Padre ya había declarado que "es necesario el diálogo" en su reunión con el líder de Ucrania respecto a la guerra con el país de Rusia.

Reunión entre papa León XIV y Vladimir Zelenski

La reunión se realizó en una localidad a las afueras de Roma donde se abordaron temas relacionados al conflicto armado entre Ucrania y Rusia, la situación de los prisioneros de guerra y el retorno de los niños secuestrados con su familia.

El encuentro celebrado en la residencia papal se mantuvo por alrededor de 30 minutos en lo que sería el tercer encuentro entre el funcionario y el sumo pontífice.

"Durante la cordial conversación, que se centró en la guerra en Ucrania, el Santo Padre reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó el urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera", informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

Luego que se abriera paso al inicio de su pontificado, el papa recibió al mandatario ucraniano el pasado 18 de mayo. Posteriormente, el segundo encuentro ocurrió el 9 de julio en la misma localidad.

Zelenski llegó a tal localidad tras un recorrido por Londres y Bruselas durante el lunes 8 de diciembre. En tales reuniones, el presidente ucraniano reiteró que el gobierno de Kiev "no tiene derecho ni legal ni moral" a ceder territorio a Rusia.

Zelenski se reunión con líderes europeos

Según la postura de la Unión Europea se continuaría "apoyando firmemente al país" de Ucrania, según expresó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, António Costa. En la cena en Bruselas también se contó con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

En la reunión con los líderes europeos, el presidente ucraniano indicó ante el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friederich Merz, no cederá territorios.

"Rusia insiste mucho en que cedamos territorios. Pero nosotros no queremos ceder absolutamente nada. Por eso estamos luchando", reafirmó Zelenski.

La guerra con Rusia continúa en marcha. Por lo pronto, el presidente ucraniano Vladimir Zelenski se reunión con el papa León XIV donde el sumo pontífice reafirmó que el diálogo es vital para la resolución del conflicto. Por su parte, el mandatario reiteró ante líderes europeos que no busca ceder territorios.