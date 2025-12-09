Temblor remece Perú HOY martes 9 de diciembre: ¿Cuál fue el epicentro y la magnitud?

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la tarde del último día del feriado largo, un temblor asustó a la ciudadanía en Perú. Según confirmó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), un sismo se registró la tarde del martes 9 de diciembre. Descubre dónde fue su epicentro exacto y cómo actuar ante emergencias.

Un susto al norte del país

A las 13:56 horas, un temblor sacudió la región Pasco, en la selva norte del país. Su epicentro se localizó a 51 kilómetros al sureste de la ciudad de Puerto Bermúdez, distrito del mismo nombre en la provincia de Oxampampa.

Pese al susto originado, la magnitud del movimiento telúrico fue de grado 3.6 y ocurrió a 16 kilómetros de Pasco.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.6 ocurrido a 51 km al SE de Puerto Bermúdez, Oxapampa - Pasco. pic.twitter.com/F8h8x1lkkh — COEN - INDECI (@COENPeru) December 9, 2025

El reporte del IGP catalogó al evento sísmico con una intensidad entre II y III en la escala de Mercalli Modificada por los habitantes de Puerto Bermúdez.

Por lo tanto, la intensidad corresponde a un sismo leve, sentido principalmente por personas en reposo. No causó daños estructurales ni personas heridas.

Recomendaciones a tener en cuenta

Es importante recordar que el Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que registra actividad sísmica constante.

Por ello, Defensa Civil invoca a los ciudadanos a contar con un plan familiar de emergencias vigente y una mochila de emergencia equipada con lo siguiente:

Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.

gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos. Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.

mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad. Abrigo: manta polar y calzado.

manta polar y calzado. Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates. Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas

cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

La mochila debe ubicarse cerca a la puerta de salida de cada vivienda y lejos de ventanas u objetos de vidrio. Es ideal que se posicione debajo de una mesa o elemento seguro.

Asimismo, el Indeci también recomienda que, durante cualquier emergencia, se procure mantener la calma y evitar el pánico o reacciones que puedan obstaculizar un correcto desplazamiento seguro.

Por ello, es necesario elaborar un plan de evacuación familiar y verificar las vías de salida.

Un temblor de magnitud 3.6 se registró durante la tarde del feriado del 9 de diciembre en Perú. Conoce cuál fue el epicentro y la magnitud del sismo.