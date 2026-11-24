24/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Según lo reportado por el diario internacional TMZ, la pareja real británica conformada por el príncipe William y Kate Middleton sufrieron un presunto robo en una de sus residencias a manos de dos delincuentes enmascarados.

Pareja real británica sufre de robo en una de sus propiedades

Dos hombres fueron detenidos por la Policía británica bajo sospecha de robo y allanamiento en Anmer Hall, la casa de campo del príncipe William y la princesa Kate Middleton, ubicada en Norfolk, al este de Inglaterra. El incidente ocurrió la noche del lunes 23 de noviembre y movilizó a un amplio equipo de seguridad para realizar las investigaciones correspondientes.

Como parte de la información difundida, los agentes recibieron una alerta sobre una actividad sospechosa en la propiedad poco antes de las 6:00 p. m. Tras recibir el aviso, efectivos policiales acudieron al lugar para iniciar las diligencias y desplegaron diversos recursos especializados.

Entre los equipos utilizados durante el operativo estuvieron perros policía, drones y un helicóptero del Servicio Aéreo de la Policía Nacional, que apoyaron las labores de búsqueda en los alrededores de la finca.

La Policía de Norfolk confirmó la detención de dos hombres, quienes permanecen bajo custodia mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

En ese sentido, las autoridades también precisaron que Anmer Hall se encontraba desocupada al momento del incidente, por lo que no había personas en el interior de la residencia cuando se produjo el presunto allanamiento.

Princesa de Gales anunció el estreno de su documental

A través de la cuenta oficial de la familia real, se anunció el documental que narrará la etapa de cáncer que atravesó la princesa Gales, luego de ser diagnosticada con la enfermedad en 2024 y anunció que se encontraba en remisión en enero de 2025

La BBC estrenará el próximo 29 de noviembre la cinta en el que la princesa de Gales busca compartir, desde su propia experiencia, uno de los capítulos más difíciles de su vida.

"A través de este documental, la princesa espera ayudar a otros a afrontar el diagnóstico, la recuperación y la vida después del cáncer, así como transformar el acceso a una atención oncológica integral que promueva el bienestar, la resiliencia y la calidad de vida durante y después del diagnóstico", destacó la publicación

Hasta el momento, la Policía británica no ha brindado mayores detalles de la propiedad de Príncipe William y Kate Middleton y las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes