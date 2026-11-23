23/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Fiscalía de Paraguay ordenó la detención preventiva de Francisco Peña, hermano del expresidente de este país Santiago Peña, en marco de la investigación del caso Ueno Bank. Esta se hizo efectiva este lunes, entregándose de forma voluntaria a los agentes que aguardaban en los exteriores de su vivienda en Asunción.

Involucrado en el escándalo

A la llegada de su abogado Elías Gibbons, el hermano del exmandatario se entregó a las autoridades policiales, quienes lo esposaron y le colocaron una capucha en la cabeza. De esa manera, fue subido a un patrullero y posteriormente conducido a la sede del Departamento contra el Crimen Organizado.

La detención se realizó en cumplimiento de una ordenanza del Ministerio Público en el contexto de una investigación por los presuntos delitos de lavado de activos y administración en provecho propio vinculada a operaciones de PEARL S.R.L. y Ueno Bank, que derivó en la caída del régimen de Santiago Peña.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Policía de Paraguay detuvo a Francisco Peña, hermano del expresidente Santiago Peña, como parte de la investigación por la intervención de la entidad financiera Ueno Bank. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 23, 2026

Cabe precisar que la esposa de Francisco Peña, Rocío Caballero Bosch, se presentó este lunes ante la misma dependencia policial tras la emisión de una orden de detención en su contra. Su comparecencia ocurrió mientras continúan las diligencias fiscales que permitirán esclarecer los hechos relacionados a la crisis de la entidad bancaria.

El caso seguirá bajo investigación del Ministerio Público paraguayo, Se espera que con el transcurrir de los días se ofrezca detalles oficiales con respecto al procedimiento los hechos que se le atribuye a los implicados y las medidas judiciales que se a adoptarán tras la detención del hermano de Santiago Peña y su cuñada.

Escándalo del Ueno Bank en Paraguay

A inicios de este mes estalló el escándalo de este banco paraguayo tras la intervención del Banco Central del Paraguay, por su insolvencia declarada, lo que generó repercusión en todo el país. Por esto, el entonces presidente presentó su renuncia el 5 de noviembre, mientras el Congreso inició un juicio político que acabó en su destitución.

Por ahora, la Fiscalía investiga irregularidades financieras, préstamos sin garantías, depósitos públicos en riesgo, maniobras para canalizar fondos hacia estructuras ligadas al Grupo Vázquez, entre otros. Además de la detención preventiva del exmandatario, también renunció Carlos Carvallo, titular del Banco Central.

La investigación por el caso Ueno Bank en Paraguay continúa avanzando en la Fiscalía y este lunes fue detenido Francisco Peña, hermano del expresidente Santiago Peña, por estar presuntamente vinculado. También acudió hasta la policía paraguaya su esposa Rocío Caballero, tras una orden en su contra.