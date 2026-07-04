Terremotos en Venezuela: Estudiantes retomarán clases a partir del 6 de julio en zonas no afectadas

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Ministerio del Poder Popular para la Educación de Venezuela anunció que las clases se reanudarán a partir del lunes 6 de julio en las zonas no afectadas por los potentes terremotos del 24 de junio, que dejó más de 2 mil muertos y miles de heridos.

Terremotos en Venezuela dejó más de 2 mil muertos

Venezuela vive un complicado momento tras los devastadores terremotos que se registraron el 24 de junio y dejó varias víctimas. El Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, revela que hasta el cierre de esta nota de Exitosa, la tragedia deja al menos 2,600 muertos y 12,666 heridos, y no descartan que la cifra ascienda conformen pasen las horas, ya que las labores de búsqueda y rescate continúan.

En el marco de las diligencias que se vienen ejecutando hace más de una semana en el centro de la costa venezolana, el Ministerio de Educación de ese país compartió un comunicado en sus redes sociales oficiales, anunciando que las actividades escolares se reanudarán el lunes 6 de julio en "aquellos estados no afectados cuya infraestructura no tenga daños visibles".

De acuerdo a dicha institución del Estado de Venezuela, el objetivo de esa medida es "garantizar el derecho a la educación sin comprometer la seguridad de los estudiantes y equipos docentes".

Clases se reanudarán en zonas seguras de Venezuela

En su comunicado, el Ministerio de Educación expresó sus más sentidas condolencias a todos los que fueron sorprendidos por la catástrofe y perdieron a sus seres amados. Asimismo, señaló que pese a la emergencia, se ve obligado a adaptar la escolaridad a las circunstancias y reajustar el calendario vigente de la siguiente manera:

6 de julio: Reinicio de clases y activación de contingencia administrativa.

17 de julio: Fin del tercer momento pedagógico.

20 al 23 de julio: R evisión y recuperación de materias, redacción y entrega de informes de evaluación, balances generales, así como trámites de inscripción y actos de promoción.

redacción y entrega de informes de evaluación, balances generales, así como trámites de inscripción y actos de promoción. El cierre definitivo de las actividades será el 31 de julio.

Calendario de actividades escolares en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio.

Estados venezolanos donde las clases seguirán suspendidas

Entretanto, se destacó que se mantienen suspendidas las actividades escolares en Caracas y varios municipios de los estados Miranda, Aragua, Falcón, Carabobo y La Guaira, el más golpeado por los sismos.

"En estos casos esperaremos que las labores de rescate culminen antes de determinar los trámites administrativos que se deberán cumplir para dar cierre al año en curso". Así lo explicó el ministerio, que se solidarizó con los familiares de las víctimas.

Finalmente, el Ministerio de Educación aclaró que, en los sectores críticos, se esperará a que las labores de rescate concluyan en su totalidad antes de determinar los procedimientos administrativos necesarios para formalizar el cierre del año escolar en esas regiones específicas.

De esa manera, el Ministerio de Educación de Venezuela precisó los estudiantes retomarán las clases a partir del próximo lunes, 6 de julio, en las zonas no afectadas por los potentes terremotos del 24 de junio, que dejaron al menos 2645 muertos y 12 666 heridos, mientras que se mantendrán suspendidas en los sectores golpeados por los sismos.