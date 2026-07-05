París combate la ola de calor: El Río Sena abre como piscina pública para refrescar a los franceses

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Sena, durante décadas sinónimo de contaminación y de un río "no apto" para el contacto humano, vive en 2026 una transformación que combina ingeniería, gestión sanitaria y una respuesta social inmediata a las olas de calor.

En pleno episodio de temperaturas récord, las autoridades parisinas han abierto tramos vigilados del cauce para que la ciudadanía pueda refrescarse: una medida que no solo responde a una emergencia climática puntual, sino que también simboliza el resultado de años de obras y de un cambio de paradigma sobre cómo una ciudad puede recuperar su río.

Un proyecto millonario de recuperación

La reapertura no fue improvisada. Detrás de la posibilidad de nadar en el Sena hay una inversión millonaria y una obra clave: la construcción de un gran depósito en Austerlitz y la modernización de la red de saneamiento para retener aguas pluviales y reducir vertidos de aguas residuales en episodios de lluvia intensa.

Esa infraestructura —con un coste que se ha reportado cerca a los 1500 millones de euros o más según distintas fuentes— permitió reducir de forma notable la frecuencia de desbordes, pasando de episodios recurrentes a un número mucho menor al año, y creó las condiciones técnicas para habilitar zonas seguras de baño en días favorables.

Parisinos y turistas volvieron a zambullirse en el río Sena, luego de que París reabriera tres zonas supervisadas para nadar durante la temporada de verano. 📹AFP/RATEB NOORI pic.twitter.com/Y95FVF16G1 — REFORMA (@Reforma) July 4, 2026

La gestión operativa es el otro pilar del proyecto. París implementó un sistema de monitoreo diario de la calidad del agua, con pruebas microbiológicas que determinan la presencia de agentes contaminantes y un semáforo sanitario por tramos: bandera verde para baño seguro, amarilla para precaución y roja para cierre inmediato.

Este enfoque convierte la reapertura en un proceso dinámico: las zonas pueden abrir o cerrarse según resultados y condiciones de la cuenca, lo que exige comunicación clara y protocolos rápidos para proteger la salud pública.

Ciudadanos encuentran alivio al calor extremo

La respuesta social ha sido inmediata. En jornadas de calor extremo, los parisinos han acudido a las zonas habilitadas buscando alivio y una experiencia urbana renovada. Para muchos, la posibilidad de bañarse en el Sena es un símbolo de recuperación ambiental y de acceso público a la ciudad fluvial que París siempre imaginó.

Parisinos encuentran alivio a la temperaturas también en fuentes y piletas de plazas públicas. / Foto: EFE

Sin embargo, expertos independientes han señalado que la calidad del agua puede variar y que la metodología de muestreo debe ser rigurosa y transparente para sostener la confianza ciudadana, advirtiendo que la bandera verde no es una garantía absoluta y que la vigilancia debe ser constante.

Desde la perspectiva climática, la reapertura del Sena funciona como una medida de adaptación: ofrece un alivio inmediato frente a las olas de calor y reduce riesgos sanitarios asociados al calor extremo. Pero la iniciativa también subraya la necesidad de planes de contingencia frente a eventos extremos —lluvias intensas o fallas técnicas— que podrían volver a comprometer la calidad del agua.

Aunque la ola de calor ha servido como catalizador para que el Sena recupere su papel como espacio público de refrigerio, la verdadera prueba será convertir esa solución estacional en una oportunidad de conservación permanente. El desafío para Francia será mirar más allá del alivio inmediato: que la reapertura también sea el inicio de una gestión que enfrente las consecuencias del calentamiento global.