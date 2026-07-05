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Continúan labores de rescate

Venezuela: Doble terremoto deja hasta el momento 3 342 víctimas mortales y 16 740 personas heridas

El presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez, compartió un nuevo balance sobre los efectos de los fuertes terremotos que azotaron su país hace 11 días.

Cifra de fallecidos aumenta en Venezuela.
Cifra de fallecidos aumenta en Venezuela. Difusión

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 05/07/2026

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El presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez, brindó un nuevo balance sobre los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron la región central del país, la noche del 24 de junio.

Vale recordar que, en conmemoración por el terrible saldo de víctimas que viene dejando el doble movimiento telúrico, la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional, a partir de las 6:00 p. m. del último miércoles 01 de julio.

Cifra de fallecidos y heridos sigue en aumento

A través de su cuenta de "X", Jorge Rodríguez reveló que la cifra de fallecidos asciende a 3 342; asimismo, se reportan 16 740 heridos y 6 462 personas rescatadas con vida. Del mismo modo, el reporte señala que 86 794 familias han recibido asistencia, mientras que 17 345 personas han quedado sin vivienda, a consecuencia del doble terremoto

El comunicado también menciona, que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron completamente. Además, se han contabilizado 995 réplicas desde el inicio de la emergencia.

Con referente a las labores de rescate, 4 088 rescatistas de diferentes partes del mundo, 29 567 efectivos locales y 27 482 voluntarios, están asumiendo esta misión para hallar la mayor cantidad supervivientes entre los escombros

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Asimismo, el Gobierno venezolano ha habilitado 79 refugios transitorios para albergar a los damnificados, los cuales están ubicados -en su mayoría- en el estado de La Guaria, Caracas, Miranda, Carabobo, y los otros estados afectados.

Clases escolares se reanudarán desde el lunes 06 de julio

El Ministerio del Poder Popular para la Educación de Venezuela anunció la reanudación de las clases escolares, a partir del lunes 06 de julio, en las zonas no afectadas por los terremotos que afectaron al país desde hace 11 días. 

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Mediante un comunicado donde también expresan sus condolencias por los pérdidas humanas y afectaciones a la vida y salud de los niños, jóvenes, padres de familia y docentes, desde el Gobierno han reajustado el calendario educativo vigente, quedando establecido de la siguiente manera:

  • 6 de julio: Reinicio de clases y activación de contingencia administrativa.
  • 17 de julio: Fin del tercer momento pedagógico. 
  • 20 al 23 de julio: Revisión y recuperación de materias, redacción y entrega de informes de evaluación, balances generales, así como trámites de inscripción y actos de promoción.
  • 31 de julio: Cierre definitivo de las actividades.

Finalmente, también precisan que las clases seguirán interrumpidas en Caracas y varios municipios de los estados Miranda, Aragua, Falcón, Carabobo y La Guaira.

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