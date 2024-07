¡Terrible! Mujer pierde la vida tras realizarse una liposucción: Centro médico no contaba con autorización

Un nuevo caso de negligencia generó una trágica muerte, luego de que una mujer perdiera su vida tras realizarse una liposucción en un centro médico que no contaba con autorización. Este hecho indignó fuertemente al estado de Chihuahua, en México.

La fallecida, identificada como Dora Isela, murió a sus 45 años debido a un sangrado interno, el cual fue generado tras la realización de la complicada cirugía, la cual fue realizada por un médico sin especialidad.

Se pudo conocer que el presunto especialista, realizó una abdominoplastia, una operación complicada y que requiere de muchos conocimientos, los cuales no estaban a su disposición, pues no contaba con título profesional.

Según el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos Plásticos del Estado de Chihuahua, Jorge Iván Borunda Herrera, el médico que realizó el procedimiento no contaba con una cédula profesional de la especialidad.

"Lo que sabemos es que es un médico que no cuenta con certificación por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, no cuenta con la cédula de especialidad de cirugía plástica y no cuenta con el título", informó para Milenio.