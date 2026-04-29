Tragedia en carretera tras volcadura de autobús: Reportan al menos 9 muertos y más de 20 heridos

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Accidente en carretera. La volcadura de un autobús dejó al menos nueve muertos y más de 20 heridos. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen al siniestro vial en la madrugada de este miércoles 29 de abril.

Accidente de autobús en carretera: Balance de víctimas

De acuerdo a los últimos reportes, un accidente se registró en la carretera que une a Oruro con la localidad de Pisiga, en la frontera con Chile. Un autobús de la empresa 'Puma Tours' salió de la vía al promediar las 4:15 a.m. de este miércoles y tuvo un "vuelco lateral", lo que ocasionó la muerte de al menos siete adultos y dos menores de edad.

El director de la unidad policial de Tránsito del departamento de Oruro, Fernando Torrico, precisó a los medios locales que la posible causa del siniestro en la carrera sería un aparente "exceso de velocidad y el cansancio del conductor".

Asimismo, las autoridades precisaron que al menos 22 heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica. Los equipos de emergencia se movilizaron a la zona del accidente para ayudar a los pasajeros que quedaron atrapados en la carrocería del autobús.

Investigan tragedia en Bolivia que dejó varios heridos

De acuerdo a los medios bolivianos, el conductor del autobús, de tan solo 24 años de edad, se encuentra internado producto de un traumatismo encéfalo craneano. Además, se dio a conocer que pasó la prueba de alcoholemia con resultado negativo.

Uno de los pasajeros que sobrevivió al accidente en el altiplano boliviano, en el sector del 'Puente Español', cerca de la ciudad de Oruro, a más de 3,700 metros de altitud, precisó que el vehículo partió de Chile al final de la tarde del último martes y que el conductor parecía "estar apurado" por llegar a Oruro tras cruzar la frontera.

La policía y autoridades locales vienen realizando las diligencias respectivas e investigaciones para esclarecer las causas exactas de la tragedia y determinar las responsabilidades del caso.

"Vino con mucha velocidad y se cayó, necesitamos ambulancias. Por favor, señor policía ayúdenme", se escucha decir a una mujer en un video que se registró después del trágico hecho de tránsito.

@unitel.bo La madrugada de este miércoles, un bus que se dirigía de Chile a Bolivia volcó en la carretera Oruro-Pisiga. Al menos ocho personas perdieron la vida y unas 15 resultaron h3ridas, según reporte premilinar. 📲 Más información en Unitel.bo Video: Doble Impacto #Unitel #Seguridad #Oruro #Accidente ♬ sonido original - UNITEL BOLIVIA

Reporte de accidentes de tránsito en Bolivia

En el marco del último accidente en la mañana de este miércoles, las autoridades recordaron que las tragedias en las carreteras bolivianas causan cada año alrededor de 1.400 decesos y unos 40.000 heridos, y se deben en su mayoría a fallas humanas que pueden prevenirse.

Es así como se reportó que al menos nueve personas fallecieron este miércoles y 22 resultaron heridas en un accidente de tránsito en una carretera en Bolivia luego de que un autobús procedente de Chile, con matrícula de ese país, sufriera un vuelco tras salir de la ruta.