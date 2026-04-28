RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
De no creerse

Carne vacuna sube en Argentina y desata controversia: Carnicería ofrece de burro como alternativa

El alza de la carne vacuna en Argentina impulsa a consumidores a buscar alternativas que sostengan sus tradiciones sin perjudicar su economía, un ejemplo de esto es la carne de burro.

Sube la carne vacuna y desata controversia carniceria en Argentina ofrece carne
Sube la carne vacuna y desata controversia carniceria en Argentina ofrece carne (Composición Exitosa)

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 28/04/2026

Síguenos en Google News Google News

La situación económica en Argentina, los precios de algunos productos se han visto disparados significativamente. Este es el caso de la carne vacuna que ha tenido un incremento importante y ha hecho que las personas vean alternativas como adquirir la carne de burro.

Esta fue la medida que tomó una carnicería de la Patagonia, que al ver esta problemática ofreció una solución a sus compradores habituales. Con la finalidad de preparar el emblemático asado argentino, la carnicería se abasteció de carne de burro con la finalidad que se use para la preparación.

Polémica propuesta 

Ante esta opción fuera de lo común, las personas del lugar optaron por comprar este insumo y la respuesta fue positiva. La toma de decisión de estos compradores generó, que esta medida sea un éxito y la dueña del local logrará vender 500 kilos de carne de burro.

Asimismo, una de las principales motivaciones de las personas en tomar esta decisión de compra es porque la carne de burro cuesta la mitad de precio que la carne vacuna.

Delegación de estudiantes de Pamer viajó a Argentina para participar en el IV Encuentro Internacional Andes 2026
Lee también

Delegación de estudiantes de Pamer viajó a Argentina para participar en el IV Encuentro Internacional Andes 2026

Asimismo, hay factores que contribuyen al acceso de este tipo de carnes, como el asado, que corresponde un momento cultural del país. Esta es una de las razones por las que la población recurre a buscar alternativas que sean viables para la preparación del mismo.

Incremento en el precio de la carne vacuna

En ese sentido, la carne de vaca ha tenido un alza exponencial en los últimos tiempos. En el ultimo año se incremento en casi un 70%, lo que claramente ha tenido un impacto en los bolsillos de la población argentina.

Asimismo, solo en el mes de marzo el aumento fue de un 10%. Incluso, el último valor estimado por carne vacuna es de 18.500 pesos por kilo, que al cambio seria aproximadamente 45.77 soles.

Charly García fue sometido a una operación y permanece hospitalizado: ¿Cuál es el estado de salud del rockero argentino?
Lee también

Charly García fue sometido a una operación y permanece hospitalizado: ¿Cuál es el estado de salud del rockero argentino?

Mientras que la carne de burro se ven por 7.500 pesos por kilo, lo que equivale a 18.56 en la moneda local del Perú.

Restricciones 

Para poder ejecutarse la venta de este tipo de carne, la carnicería en cuestión, tuvo que solicitar un permiso especializado provincial y solo de manera provisional porque no la venta de carne de burro no está regulada en Argentina.

En conclusión, este tipo de medidas, como el uso de la carne de burro pueden ser sustituidas por proteínas que tenga menos choque con la normativa vigente en Argentina, a manera de preservar sus costumbres culturales y no impactar en su economía.

Temas relacionados Asado Argentino Carne de Burro carne vacuna carnicería población tradiciones

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA