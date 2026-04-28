Carne vacuna sube en Argentina y desata controversia: Carnicería ofrece de burro como alternativa

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La situación económica en Argentina, los precios de algunos productos se han visto disparados significativamente. Este es el caso de la carne vacuna que ha tenido un incremento importante y ha hecho que las personas vean alternativas como adquirir la carne de burro.

Esta fue la medida que tomó una carnicería de la Patagonia, que al ver esta problemática ofreció una solución a sus compradores habituales. Con la finalidad de preparar el emblemático asado argentino, la carnicería se abasteció de carne de burro con la finalidad que se use para la preparación.

Polémica propuesta

Ante esta opción fuera de lo común, las personas del lugar optaron por comprar este insumo y la respuesta fue positiva. La toma de decisión de estos compradores generó, que esta medida sea un éxito y la dueña del local logrará vender 500 kilos de carne de burro.

Asimismo, una de las principales motivaciones de las personas en tomar esta decisión de compra es porque la carne de burro cuesta la mitad de precio que la carne vacuna.

Carnicería argentina vende carne de burro ante la subida de la vacuna



Agotó 500 kilos en dos días. La venta se realizó con un permiso provincial provisorio, ya que en Argentina el consumo de carne de burro no está regulado a nivel nacional. La iniciativa llega en un contexto de... pic.twitter.com/ViE89vyCIr — DW Español (@dw_espanol) April 28, 2026

Asimismo, hay factores que contribuyen al acceso de este tipo de carnes, como el asado, que corresponde un momento cultural del país. Esta es una de las razones por las que la población recurre a buscar alternativas que sean viables para la preparación del mismo.

Incremento en el precio de la carne vacuna

En ese sentido, la carne de vaca ha tenido un alza exponencial en los últimos tiempos. En el ultimo año se incremento en casi un 70%, lo que claramente ha tenido un impacto en los bolsillos de la población argentina.

Asimismo, solo en el mes de marzo el aumento fue de un 10%. Incluso, el último valor estimado por carne vacuna es de 18.500 pesos por kilo, que al cambio seria aproximadamente 45.77 soles.

Mientras que la carne de burro se ven por 7.500 pesos por kilo, lo que equivale a 18.56 en la moneda local del Perú.

Restricciones

Para poder ejecutarse la venta de este tipo de carne, la carnicería en cuestión, tuvo que solicitar un permiso especializado provincial y solo de manera provisional porque no la venta de carne de burro no está regulada en Argentina.

En conclusión, este tipo de medidas, como el uso de la carne de burro pueden ser sustituidas por proteínas que tenga menos choque con la normativa vigente en Argentina, a manera de preservar sus costumbres culturales y no impactar en su economía.