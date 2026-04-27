Choque de dos trenes deja al menos 14 muertos y varios heridos: Esto se sabe del accidente

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un fatal accidente se registró tras el choque de dos trenes este lunes 27 de abril. Las autoridades investigan las causas exactas del siniestro que dejó un saldo preliminar de al menos 14 muertos y varios heridos.

Colisión de trenes dejó múltiples víctimas

De acuerdo a los primeros reportes e imágenes difundidas en redes sociales como en X, una colisión de trenes, uno de cercanía y otro diésel de larga distancia que llegaba desde el oeste por la misma vía, se produjo cerca de la estación de Bekasi Timur, a unos 25 kilómetros (15 millas) de Yakarta, en Indonesia, este lunes.

Aparentemente, uno de los vehículos se encontraba detenido en una estación cuando otro lo impactó a gran velocidad por la parte trasera, dejando una de las unidades completamente destruida. La empresa ferroviaria estatal Kereta Api Indonesia (KAI) afirmó a los medios locales que se reportan varias "víctimas" por el incidente ferroviario.

Franata Wibowo, portavoz de KAI precisó a Kompas TV que hasta las 11:08 a.m. del último lunes, había al menos dos personas fallecidas. Mientras que la portavoz de la operadora de la línea de cercanías, Karina Amanda, añadió que "nos estamos centrando en la evacuación de los pasajeros y la tripulación del tren".

"Estamos haciendo todo lo posible para evacuar a las víctimas a los hospitales más cercanos con la mayor celeridad. Se ha confirmado el fallecimiento de dos víctimas en los centros hospitalarios", declaró Franata.

Aumenta a 14 el saldo de muertos por choque

Horas más tarde, se reportó que la cifra de fallecidos ascendió de dos a al menos 14 personas sin vida por el impacto de los trenes en Indonesia. Asimismo, se precisó que también se hallaron más pasajeros lesionados.

"Según los últimos datos a las 08H45 (01H45 GMT), se confirmó la muerte de 14 personas", informó este martes (diferencia horaria) la compañía ferroviaria estatal KAI. Otras 84 personas requirieron atención médica, añadió el operador, sin precisar cuántas permanecían hospitalizadas.

🔻 Medios internacionales reportan al menos dos muertos por el choque de trenes en Java, Indonesia pic.twitter.com/x0JLSDu2EU — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 27, 2026

Accidente en Indonesia: Investigan choque de trenes

Según testigos citados por Reuters, al menos 20 ambulancias llegaron hasta la estación de Bekasi, así como un gran grupo de rescatistas de la agencia de rescate de Indonesia para ayudar a evacuar a los pasajeros afectados por la colisión de los trenes que dejó también varios heridos.

Hasta el momento las autoridades siguen con las diligencias respectivas para esclarecer los hechos. Se detalló que el tren de cercanías quedó destruido por la parte trasera y se vienen realizando las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente en Indonesia.

𝗞𝗔𝗜 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗼𝗵𝗼𝗻𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗮𝗳 𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗶 𝗦𝘁𝗮𝘀𝗶𝘂𝗻 𝗕𝗲𝗸𝗮𝘀𝗶 𝗧𝗶𝗺𝘂𝗿



Telah terjadi insiden operasional di wilayah Stasiun Bekasi Timur, yang berdampak pada perjalanan kereta api.



Saat ini, KAI memfokuskan upaya pada... pic.twitter.com/EzjnGw3mfT — Kereta Api Indonesia (@KAI121) April 27, 2026

Otro accidente ferroviario internacional

El accidente ferroviario en Indonesia se da a pocos días del incidente registrado en Dinamarca. El jueves 23 de abril, dos trenes chocaron en una línea ferrocarril local entre Hillerød y Kagerup, a unos 35 kilómetros al norte de la capital, Copenhague. Lamentablemente, el incidente dejó al menos 18 personas lesionadas, cinco de ellas de gravedad, según sus autoridades.

Choque de trenes en Dinamarca.

Desafortunadamente, otra tragedia se reportó, pero esta vez en Indonesia. El choque de dos trenes en la ciudad de Bekasi, colindante con Yakarta, dejó al menos 14 fallecidos y varios heridos, de acuerdo a los últimos reportes de las autoridades locales y KAI.