Fiscalía recaba información en oficinas de la ONPE en medio de investigación por elecciones generales

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Agentes de la Fiscalía de la Nación y de la Dircocor llegaron hasta las instalaciones de la ONPE en el Cercado de Lima para recabar información relacionada a los contratos celebrados entre la entidad y diversos proveedores de servicios que participaron en las elecciones generales del pasado 12 de abril.

Como se recuerda, aquella fecha se registró una serie de irregularidades en diversas partes de Lima con la demora de material electoral y otros. A raíz de ello, el Ministerio Público inició una investigación contra Piero Corvetto, exjefe de la entidad, y otros funcionarios por el presunto delito de colusión agravada.

Fiscalía recaba información en oficinas de ONPE

Por ello, estos agentes de la Fiscalía y de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP se hicieron presentes en el local principal de ONPE ubicado en el jirón Washington en el Cercado de Lima para una exhibición de documentos de los contratos realizados para las elecciones generales del 12 de abril.

"Fiscalía Supraprovincial anticorrupción (Primer Despacho) dirige una diligencia de exhibición de documentos para recabar información sobre nuevos contratos efectuados entre la ONPE y otros proveedores de servicios vinculados a las elecciones generales del 12 de abril", indicaron.

Según indicaron, esta diligencia se da en el marco de las investigaciones que se le sigue a Piero Corvetto, José Samamé y otros exfuncionarios acusados de un presunto favorecimiento a la empresa de transportes Galaga SAC que fue la responsable de trasladar el material electoral a todo Lima el día de los comicios.

"La acción fiscal se efectúa junto con efectivos policiales de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), como parte de la investigación que dirige por el presunto delito de colusión agravada e involucraría a Piero Corvetto, José Samamé y otros implicados", añadieron.

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No es un allanamiento

Tras conocer el hecho, Exitosa llegó hasta la Oficina Nacional de Procesos Electorales en el centro de la capital donde pudo conversar con el fiscal encargado del caso, Reynaldo Arias. El integrante del Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción dejó en claro que no se trata de un allanamiento, además indicó que conversó con el jefe encardo de la entidad, Bernardo Pachas, para poder llegar a un entendimiento.

"Tenemos que hacer un barrido de información de todas las oficinas de ONPE. Nosotros agradecemos que tuve conversaciones con el jefe encargado de ONPE que nos está brindando todas las facilidad para poder extraer la información con el único interés de llegar a la verdad. No es allanamiento, estamos pidiendo exhibición de documentos y velar porque ellos cumplan su labor", expresó.

En resumen, agentes de la Fiscalía y la Dircocor realizaron diligencias en las instalaciones de ONPE en el marco de las investigaciones por presunta colusión agravada por caso elecciones generales.