Ministro de Defensa pide acudir al Congreso por muerte de jóvenes durante operativo militar en Huancavelica

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, ha solicitado presentarse ante la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra la Drogas del Congreso de la República para brindar detalles sobre el operativo militar en Huancavelica que dejó un saldo de cinco civiles muertos.

El titular del Mindef propone asistir a la siguiente sesión de la comisión parlamentaria junto con funcionarios de su cartera ministerial. La misiva se encuentra dirigida a la congresista Karol Ivett Paredes Fonseca, quien se desempeña como presidenta del referido grupo de trabajo.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitar a su Presidencia concederme la oportunidad de asistir con el equipo del sector Defensa a la siguiente Sesión Ordinaria de la Comisión de Defensa, con el objetivo de dar a conocer lo actuado por las Fuerzas Armadas, respecto de los hechos acontecidos en el distrito de Colcabamba de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica, así como los avances preliminares en las investigaciones del caso", se lee en su misiva.

¿Qué pasó en Colcabamba, Huancavelica?

El asesinato de cinco jóvenes deportistas a bordo de una camioneta durante un operativo militar en el distrito de Colcabamba continúa generando gran conmoción a nivel nacional.

En un inicio, el Ejército informó de un supuesto enfrentamiento contra "narcoterroristas" de la zona. No obstante, las primeras pesquisas confirmaron que los jóvenes no transportaban armas ni drogas en el momento del ataque armado. Ante esa evidencia, los abogados de los deudos señalan una intervención desproporcionada

La versión de los hechos también ha cambiado por parte de los sobrevivientes. Tras su detención, uno de ellos relató haber sido captado y obligado a transportar sustancias ilícitas en esta zona del VRAEM. Sin embargo, recientemente cambió su relato, señalando que fue coaccionado por las tropas militares para cambiar su testimonio.

Defensoría del Pueblo exige esclarecimiento

Ante los cuestionamientos por la legalidad de la intervención y el uso de la fuerza por parte del Ejército, la Defensoría del Pueblo ha manifestado su preocupación por este caso y ha exigido un esclarecimiento de las circunstancias.

"En ese sentido, exige al Ministerio Público una investigación célere, independiente y exhaustiva que permita esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas", se lee en su mensaje.

En el marco de la continuidad de los investigaciones, el ministro de Defensa Amadeo Flores ha solicitado acudir a la comisión de Defensa del Congreso para brindar más detalles sobre el fatal operativo militar.