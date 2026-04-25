Jackson Mora rompe su silencio tras romance de Tilsa con su amigo Andrés Muñoz: "No somos íntimos"

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jackson Mora rompió su silencio y habló por primera vez sobre el nuevo romance de su exesposa Tilsa Lozano con Andrés Muñoz Álvarez Calderón, luego de que ambos fueran captados en actitudes cariñosas. El exboxeador decidió aclarar su posición frente a esta situación que rápidamente generó comentarios en el mundo del espectáculo.

¿Jackson está molesto con Andrés?

Lejos de mostrar incomodidad, Mora explicó que sí conoce a la nueva pareja de Tilsa, aunque descartó que exista una amistad cercana entre ambos. Detalló que comparten círculos sociales y amistades en común, lo que ha permitido que coincidan en diversas ocasiones dentro de un ambiente cordial y respetuoso.

"Con Andrés tenemos muchos amigos en común. Su cuñado es muy amigo mío, entonces no tenemos nada. Cuando lo veo, lo saludo y lo abrazo y todo, no hay roche (...) No es que haya sido mi íntimo amigo y se haya metido con mi esposa, no es así. No hay nada, no me debe nada ", declaro para Show,pe.

Asimismo, señaló que incluso han compartido espacios deportivos, especialmente en el jiujitsu, disciplina en la que ambos han desarrollado experiencia. Sin embargo, dejó en claro que la relación nunca fue íntima ni lo suficientemente cercana como para generar algún tipo de conflicto tras conocerse el romance con su exesposa.

"Él también es cinta negra como yo, tenemos amigos en común , no somos íntimos, pero tenemos amigos en común ; si lo veo, lo saludo, converso con él, todo bien", agregó.

¿Jackson lleva una buena relación con Tilsa?

En cuanto a Tilsa Lozano, Mora aseguró que mantiene una relación tranquila y sin tensiones. Aunque ya no existe un vínculo cercano, resaltó que no hay problemas entre ellos y que cada uno continúa con su vida. Su postura refleja una actitud madura frente a una situación mediática que sigue dando de qué hablar.

"Sí, no tengo ningún problema con ella. No somos amigos, pero todo bien, de mi parte por lo menos todo bien", sentenció.

Recordemos que hace unos días, Magaly Medina mostró imágenes de Tilsa y Andrés besándose en la puerta de su casa en el sur de Lima, además de haber compartido un viaje juntos a Colombia, lo cual confirmaba que ambos están saliendo de forma romántica.

Con estas declaraciones, Jackson Mora busca poner fin a las especulaciones y mostrar una postura serena frente a la nueva etapa de Tilsa Lozano. El exboxeador deja en evidencia que, pese a la exposición mediática, apuesta por la tranquilidad, el respeto y seguir adelante sin conflictos innecesarios.