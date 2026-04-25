SIN AGUA hasta por 13 horas el 26 de abril: Distritos de Lima afectados con el corte del servicio

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua en Lima el 26 de abril. Conoce qué distritos de la capital se verán afectados con la suspensión temporal del servicio, de acuerdo al último reporte de Sedapal.

Corte de agua el 26 de abril: ¿Por qué será la suspensión?

Sedapal anunció que el cote programado de agua potable en varios distritos de Lima se deberá a trabajos de limpieza de reservorios, mantenimiento y conexión de redes con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y evitar averías futuras en el suministro.

Asimismo, en su último comunicado, la empresa estatal indicó que la interrupción del servicio podría extenderse hasta por 13 horas consecutivas como parte de un plan para mejorar el abastecimiento y atender problemas en la red. Ten en cuenta que el corte será de manera escalonada y en zonas específicas.

En ese marco, se exhorta tomar medida preventivas como el almacenamiento del agua desde ya en recipientes limpios para aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico en sus hogares el domingo 26 de abril.

¿En qué distritos de Lima no habrá agua?

Mediante su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal dio a conocer la lista de distritos de la capital que se verán afectados con el corte de agua este domingo; así como las zonas y el horario de la suspensión. Toma nota y precauciones.

Sin agua en Chaclacayo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Asociación Huascarán, Asociación Las Lomas-Ex Antivese, Asociación Los Pinos, Asociación Trabajadores Municipales, Asociación Valle Hermoso.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Ampliación El Paraíso , A.H. Nuevo Miguel Grau, A.H. Nueva Juventud Miguel Grau, A.H. 1 de Marzo, A.H. Proy. Integ. Confraternidad, SCTR Los Ángeles II, A.H. Mano de Dios, Agru. Reubicados de Santa Rosita, AF Santa Rosita II etapa.

, A.H. Nuevo Miguel Grau, A.H. Nueva Juventud Miguel Grau, A.H. 1 de Marzo, A.H. Proy. Integ. Confraternidad, SCTR Los Ángeles II, A.H. Mano de Dios, Agru. Reubicados de Santa Rosita, AF Santa Rosita II etapa. Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Los Artesanos, sector Lomas Alta, sector Lomas Baja, Appo. Las Lomas, sector Unión Bellavista, por limpieza de reservorios.

Sin servicio en El Agustino

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Virgen del Carmen, A.H. Nocheto, A.H. Señor de los Milagros, P.J. Villa Hermosa, A.H. Los Perales, A.H. Ampliación Nocheto Mz. A y B.

Es así como Sedapal anunció que el 26 de abril habrá corte de agua en al menos tres distritos de Lima, que se verán afectados según el último reporte revelado en sus redes sociales. Se recomienda tomar medidas previsionales.