El presunto autor del atentado contra Trump se tomó una "selfie" armado minutos antes del ataque

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La investigación sobre el atentado frustrado contra Donald Trump ha revelado una pieza gráfica escalofriante que retrata la frialdad del atacante. Antes de dirigirse a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca con la intención de desatar el caos, el sospechoso utilizó su teléfono para documentar su preparación.

En la imagen, capturada desde su habitación de hotel en el Washington Hilton, se observa al acusado, Cole Tomas Allen, de 31 años y oriundo de California, equipado con municiones, un cuchillo enfundado y un arma al hombro, una pose que ahora forma parte del expediente judicial que busca esclarecer sus motivaciones.

Planificación del presunto autor

Según consta en el documento judicial en el que la fiscalía pide prisión preventiva para el acusado, Allen usó su teléfono para tomarse una fotografía en el espejo de su cuarto a las 20:03 hora local (00:03 GMT), unos 30 minutos antes del intento de asesinato.

El documento también contiene fotografías de las armas que fueron incautadas cuando el acusado fue detenido: una escopeta Mossberg calibre 12, una pistola Rock Island Armory calibre .38, munición, dos cuchillos y cuatro dagas.

Según el relato de la fiscalía, el atacante planeó el ataque del pasado sábado durante semanas. Investigó información sobre la Cena de Corresponsales, a la que acudiría el presidente, buena parte del Gobierno y más de 2.000 invitados, y reservó una habitación en el mismo hotel del evento, el Washington Hilton.

Allen, de 31 años, viajó en tren desde California hasta la ciudad de Washington, de manera que cruzó el país de costa a costa transportando las armas.

Cole Allen podría recibir cadena perpetua

El pasado lunes 27 de febrero, Cole Tomas Allen, de 31 años y originario de California, compareció ante el juez Matthew Sharbaugh en la corte federal de Washington. Vestido con un uniforme azul de prisión, escuchó la lectura de los cargos sin declararse culpable ni inocente.

El Departamento de Justicia presentó tres acusaciones:

Intento de asesinato del presidente Donald Trump, con pena máxima de cadena perpetua.

Transporte de armas de fuego entre estados con intención criminal.

Uso de un arma de fuego durante un delito violento.

Además, se evalúa añadir cargos por agresión a un agente federal, ya que un miembro del Servicio Secreto resultó herido durante el ataque, aunque su chaleco antibalas evitó consecuencias fatales. El magistrado ordenó que permanezca bajo custodia y fijó una nueva audiencia para el jueves, donde se decidirá si continúa en prisión preventiva