Conmoción en el fútbol: Halla sin vida a exfutbolista al interior de un auto y revelan preocupantes detalles

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo del fútbol se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de un exfutbolista que fue hallado sin vida en el interior de un auto y las autoridades han reveñado preocupantes detalles.

Un caso que conmociona al deporte rey

Un hecho que ha causado gran conmoción se suscitó en Ecuador luego de que efectivos policiales encontraran sin signos vitales a un exfutoblista la madrugada del pasado 25 de abril lo que encendió la alerta y preocupación en el entorno deportivo.

Este inesperado acontecimiento se registró en alrededorees del parque de La Saiba, al sur de la ciudad de Guayaquil, deonde el exdeportista fue identificado como Carlos Alberto Kaiser Ribadeneira, de 59 años. El hallazgo se produjo en el interior de un vehículo, exactamente en los asientos traseros, sin aparentes señales de violencia.

De acuerdo a los primeros reportes de la Policía Nacional, una de las principales hipótesis apunta a un presunto caso de envenenamiento con escopolamina, sin embargo, las pesquisas para determinar la causa oficial de su deceso continúan en curso y se encuentran a la espera de la autopsia.

Esto fue lo que relataron los testigos

Otro dato relevante, según el medio Ecuavisa, citando el testimonio de residentes de la zona relataron que el exfutbolista llegó hasta dicho lugar en compañía de dos mujeres durante la madrugada y añadieron que el hombre se encontraba en estado de ebriedad.

A dicho grupo de personas, se juntó otra tercera fémina quien llegó al sitio minutos después y ayudó a trasladar a Kaiser Ribadeneira desde el asiento delantero hasta la parte posterior, en donde fue encontrado sin vida horas más tarde.

Exfutbolista Carlos Alberto Kaiser Ribadeneira

Cabe mencionar que, los testigos acotaron que una de las mujeres luego volvió junto a un hombre que manejaba una bicicleta. Ambos intentaron encender el motor de la unidad móvil, pero al no conseguirlo procedieron a retirarse con la excusa de buscar un remolque y no retornaron a la escena.

Investigación sigue abierta

Con el objetivo de dar con las causas del fallecimiento del exfutbolista las autoridades ecuatorianas avanzan en la recolección de pruebas. La falta de signos de violencia ha generado que la investigación resulte más compleja por lo que se revisaránn las cámaras de seguridad del lugar y otros testimonios.

Mientras tanto, el impacto del caso se siente en el entorno deportivo. Desde el club Emelec han expresado sus condolencias por el fallecimiento del exdeportista y enviaron un mensaje de solidaridad a sus familiares.

Gran conmoción causó el hallazgo de un exfutbolista en el interior de un vehículo en La Saiba, al sur de Guayaquil, en Ecuador. Este fue identificado como Carlos Alberto Kaiser Ribadeneira, de 59 años, con pasado en diversos equipos de dicho país como Emelec, Filanbanco y Liga de Portoviejo. La causa de su muerte aún es materia de investigación.