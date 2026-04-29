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¡Duro golpe al narco!

Capturan a 'El Jardinero', poderoso líder del narcotráfico internacional: Intentó huir por una tubería

La captura de 'El Jardinero', uno de los líderes del CJNG, se logró tras un operativo estratégico que permitió ubicarlo y detenerlo sin enfrentamientos, pese a que intentó escapar ocultándose en un conducto.

Cayó Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', sucesor de 'El Mencho'
Cayó Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', sucesor de 'El Mencho' (BBC)

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 29/04/2026

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Hace unas horas se informó de la captura de Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', lo cual marca un duro golpe contra el crimen organizado. El presunto narcotraficante, identificado como uno de los principales líderes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido por fuerzas de seguridad mexicanas tras un operativo que puso fin a años de seguimiento e investigaciones en su contra.

Así fue la captura de 'El Jardinero'

El operativo se llevó a cabo en Nayarit y estuvo a cargo de elementos de élite de la Secretaría de Marina. Las autoridades desplegaron una intervención estratégica tras ubicar al sospechoso, quien se escondía en una cabaña fuertemente vigilada por hombres armados y vehículos. La zona permanecía bajo control de su organización criminal.

Durante la intervención, los escoltas de Flores Silva intentaron distraer a los agentes para facilitar su huida. En medio de la tensión, el presunto narcotraficante buscó ocultarse dentro de un conducto de desagüe. Sin embargo, fue localizado rápidamente por las fuerzas de seguridad, que lograron su detención sin que se registraran disparos ni personas heridas, lo cual demuestra el nivel de detalle del operativo que habían planificado las autoridades.

'El Jardinero' era considerado un objetivo prioritario tanto para México como para Estados Unidos. Desde el 2020 enfrentaba acusaciones por conspiración para traficar cocaína y heroína, además de delitos relacionados con el uso de armas de fuego. Su captura responde a una larga lista de investigaciones binacionales.

@latinus_us #Loret. Detienen a "El Jardinero", posible heredero del CJNG. La Marina lo capturó en una cabaña con un despliegue aéreo y terrestre; era buscado por México y EUA, y su caída desató bloqueos e incendios en Nayarit. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ sonido original - Latinus

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Las autoridades lo señalan como una figura clave dentro del CJNG, presunto sucesor de 'El Mencho, y con influencia en varios estados estratégicos del país. Además, se le vincula con laboratorios clandestinos de metanfetamina y con rutas de tráfico de drogas hacia ciudades estadounidenses, lo que refuerza la magnitud de su operación criminal y el impacto de su detención.

La caída de 'El Mencho'

El febrero del 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informara sobre un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, en el que se abatió exitosamente a Rubén "N", alias "Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El comunicado oficial señala que la operación fue coordinada con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y contó con apoyo de autoridades de Estados Unidos.

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Durante el enfrentamiento, cuatro integrantes del CJNG murieron en el lugar y tres más fallecieron durante su traslado, entre ellos el propio Mencho, aunque la identificación oficial aún está en manos de peritos. Además, se aseguraron armas de alto poder y vehículos blindados, incluyendo lanzacohetes capaces de derribar aeronaves.

Tras conocerse la operación, se desataron narcobloqueos e incendios en distintos puntos de Jalisco y estados vecinos. Reportes de medios locales y mapas difundidos por adn Noticias, muestran afectaciones en Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Colima y Michoacán, además de Jalisco. Grupos armados incendiaron vehículos y bloquearon carreteras, generando caos en la movilidad y temor entre la población.

Es así que, la captura de 'El Jardinero' se suma a los golpes recientes contra el CJNG, como el operativo de febrero de 2026 donde cayó 'Mencho'. Ambos hechos reflejan la ofensiva estatal, pero también evidencian la capacidad de respuesta violenta del crimen organizado en varias regiones.

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