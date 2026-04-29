Susel Paredes critica a Renzo Reggiardo por mensaje al JNE: "Ha roto la neutralidad y quiere ser alcalde de Lima"

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este miércoles 29 de abril, la congresistas Susel Paredes visitó los estudios de Exitosa para conversar sobre la coyuntura política nacional. Durante este diálogo, la parlamentaria se refirió al reciente mensaje emitido por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, criticando al JNE por haber rechazado las elecciones complementarias exigida por Renovación Popular.

Susel Paredes rechaza mensaje de Renzo Reggiardo al JNE

Para muchos, este hecho ha significado una clara violación a la neutralidad electoral ya que hasta que no culmine la segunda vuelta, las autoridades no deben opinar sobra la labor del Jurado Nacional de Elecciones.

Esta postura también fue compartida por Susel Paredes quien criticó duramente este accionar de Renzo Reggiardo en pleno proceso. Incluso, la parlamentaria señaló que la situación se agrava por haber grabado el video en las instalaciones del Palacio Municipal y los símbolos oficiales de la comuna.

"Lo hizo en la Municipalidad, con las banderas, diciendo en mi cargo de alcalde, en las redes de la alcaldía para tomar posición respecto a un proceso electoral", indicó.

Seguidamente, la congresista señaló que su reclamo se base únicamente en el intento de llegar a la presidencia por parte de Rafael López Aliaga a través del partido Renovación Popular. Este movimiento ha sido el principal impulsor de que se realice unas elecciones complementarias en Lima a raíz de las irregularidades ocurridas el pasado 12 de abril.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En declaraciones a Exitosa, Susel Paredes cuestionó que Renzo Reggiardo haya utilizado su cargo para emitir un mensaje en el que exhortó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a convocar elecciones complementarias. Para la legisladora, dicha acción... pic.twitter.com/bnDvpymmf5 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 29, 2026

"Aquí el señor ha usado las redes municipales, la bandera de la Municipalidad de Lima, la bandera del Perú, la escalera del Palacio Municipal para criticar a las elecciones porque a su partido no le ha ido bien, eso es romper la neutralidad. Y lo digo porque a mi me han abierto proceso solo por usar mis redes propias", añadió.

Quiere ser alcalde

Para finalizar, la abogada señaló que las intenciones de Reggiardo de reelegirse como burgomaestre de la capital hacen aún más grave sus declaraciones contra el Jurado Nacional de Elecciones.

"En mi opinión, está clarísimo que Renzo Reggiardo ha roto la neutralidad y quiere ser alcalde de Lima y no lo dice. Así no se puede hacer política, uno tiene que decir las cosas como son", finalizó en charla con Nicolás Lúcar.

De esta manera, Susel Paredes, congresista de la República, criticó duramente las recientes declaraciones del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien lamentó que el JNE rechace la realización de elecciones complementarias. Según indicó, este hecho es una clara vulneración a la neutralidad electoral.