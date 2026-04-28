José Antonio Kast revela que compró icónica prenda de Emmanuel que Boric había donado en la Teletón

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente José Antonio Kast sorprendió al revelar este martes, durante una visita al Instituto Teletón, que adquirió la famosa gabardina donada por el cantante mexicano Emmanuel, recordado por clásicos como "La chica de humo".

El mandatario explicó que la compra se realizó en una subasta de la edición 2025 del evento solidario, cuando el expresidente Gabriel Boric decidió devolver la prenda para que siguiera generando recursos.

"Bueno, ¿quién se la remató después? Yo, calladito por ahí", comentó Kast, agregando que aún no recibe físicamente la prenda, pero que planea volver a donarla en futuras ediciones.

El recorrido de la gabardina

La historia de esta prenda comenzó en la Teletón 2023, cuando Emmanuel la entregó como símbolo de apoyo a la campaña solidaria. En 2024, Boric —entonces presidente— la adquirió por un millón de pesos chilenos (equivalente a aproximadamente 1.120 dólares), gesto que se interpretó como un respaldo a la causa y que tuvo gran repercusión mediática.

Un año después, en 2025, Boric optó por devolverla a la subasta, permitiendo que siguiera circulando en beneficio de la campaña. Fue en ese contexto que Kast, en plena carrera presidencial, se quedó con la gabardina, aunque mantuvo el hecho en reserva hasta ahora.

Boric donó la gabardina en el 2024 y 2025

Un objeto cargado de simbolismo

Más allá de su valor económico, la gabardina se ha convertido en un objeto cargado de simbolismo dentro de la Teletón en Chile. Su tránsito entre figuras políticas de distintas tendencias refleja cómo un mismo gesto solidario puede unir a protagonistas diversos en torno a una causa común.

La prenda ha pasado de manos de un artista internacional a las de dos presidentes chilenos, convirtiéndose en un puente entre cultura, política y solidaridad. Kast destacó que su intención es mantener vivo ese espíritu y que la gabardina siga siendo parte de la historia del evento.

🇨🇱 | El Presidente chileno Kast revela que compró gabardina de Emmanuel que donó Gabriel Boric la Teletón pasada: "Yo hice mi aporte, así que ahí se las dejo, como diría Jeannette. De verdad nos unimos todos ahí y yo la voy a donar en la próxima". pic.twitter.com/DIUrNEIRV2 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 28, 2026

¿Qué pasará con la gabardina?

El presidente adelantó que planea volver a donar la gabardina en la próxima edición de la Teletón, prevista para el 6 y 7 de noviembre según información oficial, con la idea de que continúe pasando de mano en mano entre distintas autoridades y siga generando aportes.

"Yo la voy a donar en la próxima y después más adelante le tocará a quien sea presidente del Senado, después a quien sea presidente de la Cámara de Diputados, hasta que llegue el nuevo presidente", señaló.

En un país donde la Teletón moviliza cada año a millones de personas, este gesto refuerza la idea de que la cultura y la política pueden converger en torno a causas comunes, y que incluso una prenda puede convertirse en símbolo que transciende a algo más allá de lo que representa su portador original.