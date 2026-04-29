Avioneta se estrelló contra hangar de aeropuerto: Reportan al menos dos muertos y varios heridos

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una avioneta se estrelló contra el hangar de un aeropuerto, dejando al menos dos muertos y varios heridos en tierra, de acuerdo a los últimos reportes. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente aéreo.

Accidente en aeropuerto Parafield: Balance de víctimas

De acuerdo a información preliminar, una avioneta de entrenamiento bimotor Diamond DA42 perdió el control, aparentemente por una posible avería en el motor tras el despegue, llegando a impactar contra el techo de un hangar, alrededor de las 2:10 p.m. del último martes 28 de abril.

Tras estrellarse contra el hangar en el aeropuerto de Parafield, en Australia, el fuerte impacto generó un gran incendio. Una densa columna de humo negro se elevó hacia el cielo mientras los servicios de emergencia acudían al lugar. Desafortunadamente, según medios internacionales como BBC, ABC y Aviation Today, el accidente dejó dos muertos: el piloto y un pasajero de la avioneta.

Asimismo, se precisó que la colisión dejó varios heridos de gravedad en tierra: al menos 11 personas que se encontraban dentro del hangar. Los afectados fueron trasladados a hospitales cercanos, entre el Royal Adelaide Hospital y el Lyell McEwin Hospital.

"Poco después del despegue, (la avioneta) se estrelló trágicamente contra el hangar 54 del aeropuerto", declaró el inspector jefe Andrew McCracken a los periodistas en el lugar de los hechos.

Avioneta se estrelló y provocó incendio en hangar

El aeropuerto de Parafield está situado a unos 18 kilómetros al norte de Adelaida y es uno de los centros de aviación general y formación de pilotos más concurridos de Australia, utilizado frecuentemente por escuelas de vuelo, por lo cual, el accidente no pasó desapercibido por las autoridades.

A través de sus redes sociales, el primer ministro de Australia Meridional, Peter Malinauskas, escribió que "varias personas más" han resultado heridas. Pidió la calma al resto de la ciudadanía y garantizó que el caso no quedará sin ser investigado. Finalmente, los bomberos lograron controlar el incendio que se registró por el choque de la avioneta en el hangar.

🛩️💥Una avioneta se estrella en el aeropuerto de Parafield (Australia) contra un hangar poco después del despegue, causando la muerte del piloto y un pasajero, además de dejar varios heridos en tierra.https://t.co/vBm5BNsCJO pic.twitter.com/gmmRoOs4f1 — RT Última Hora (@RTultimahora) April 29, 2026

Accidente en Australia bajo investigación

Un portavoz el aeropuerto declaró que prestaron todo su apoyo a los servicios de emergencia que respondieron al incidente. Asimismo, la Oficina Australiana de Seguridad del Transporte (ATSB) informó que ha iniciado una investigación sobre el accidente en el que se vio involucrado la avioneta.

Este siniestro sería el segundo que se registra en el aeropuerto de Parafield, tras un incidente en enero en el que el piloto en prácticas Youngin Kim sobrevivió después de que un avión de entrenamiento se estrellara y se incendiara durante un circuito de vuelo.

De esa forma, un nuevo accidente internacional generó preocupación: una avioneta se estrelló contra hangar en aeropuerto de Parafield en Adelaida, provocando un incendio masivo. Autoridades confirman al menos dos muertos y 11 heridos.