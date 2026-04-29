Murió Roger Sweet, creador de 'He - Man', a los 91 años: ¿Cuál fue la causa de su fallecimiento?

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo del entretenimiento perdió a una de sus figuras más influyentes: Roger Sweet, mítico creador de 'He - Man y los Amos del Universo', murió a los 91 años. Su nombre quizá no fue el más conocido, sin embargo, su creación atravesó décadas y generaciones marcando la infancia de millones de niños, que hoy son adultos.

Roger Sweet partió a la eternidad a los 91 años

La mente brillante detrás de uno de los héroes más emblemáticos de los años 80, como lo es 'He - Man', ha fallecido la mañana del último martes 28 de abril, según lo confirmó su esposa Marlene a TMZ. Según explicó, murió en el interior de un centro de cuidados en el que estaba internado desde hace algún tiempo atrás.

Cabe mencionar que en los últimos meses la salud de Roger Sweet se vio mermada y su familia decidió hacer pública su situación. Según relató Marlene, su esposo partió en paz, luego de atravesar un proceso complicado de deterioro cognitivo tras una larga lucha contra la demencia.

Todo se agravó cuando sufrió una caída tras la cual los médicos detectaron dos hemorragias cerebrales, lo que obligó a su hospitalización y posterior traslado a una unidad especializada en memoria.

Más allá de que la enfermedad golpeó emocionalmente a sus seres queridos, también el aspecto económico se vio perjudicado debido a que diversos medios norteamericanos el costo del cuidado médico superaba los 10 mil dólares mensuales.

Ello motivó a que sus familiares iniciaran una campaña de recaudación para poder afrontar los gastos. La respuesta fue inmediata porque fans de todo el mundo así como organizaciones vinculadas a la industria aportaron donaciones.

Ahora, tras el deceso del creador de 'He-Man', su familia ha expresado el deseo de que el próximo proyecto cinematográfico de la franquicia, el live action 'Masters of the Universe', incluya un reconocimiento especial a su figura, como homenaje a su enorme aporte.

Roger Sweet, el creador de HE-MAN, lamentablemente ha fallecido.



Hace poco, su esposa pidió ayuda de los fans pagar sus tratamientos, pues no le daban regalías. pic.twitter.com/4tSVIA0b8D — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) April 29, 2026

¿Quién fue Roger Sweet?

Roger Sweet fue un diseñador de juguetes estadounidense reconocido como el creador de 'He-Man' y de toda la franquicia "Masters of the Universe" (Amos del Universo). Lo que le convirtió en un pilar fundamental de Mattel durante las décadas de los años 70 y 80.

La partida de Roger Sweet a los 91 años a causa de un cuadro de demencia deja un hondo pesar en el mundo del entretenimiento, pero a su vez su legado perdurará a lo largo del tiempo tras ser creador de uno de los héroes más icónicos de los años 80 como lo es 'He-Man'.