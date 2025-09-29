Tragedia en China: Alpinista cae de una montaña por intentar tomarse una foto y pierde la vida

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Una jornada de montañismo en el monte Gongga, ubicado en Sichuan, en China, se convirtió en una tragedia. Un alpinista perdió la vida tras caer al vacío desde una gran altura, en un accidente que, de acuerdo a los reportes, ocurrió mientras el hombre intentaba fotografiarse.

Alpinista pierde la vida en China

El hombre de aproximadamente 31 años se encontraba junto a un grupo de excursionistas a más de 5 mil metros sobre el nivel del mar, cuando de pronto decidió apartarse de la ruta establecida por lo que se desató el arnés de seguridad para realizar un selfie. Cabe precisar que este hecho, según el medio Tribuna de la Bahía, se registró ayer domingo 28 de septiembre.

En tal sentido, en cuestión de segundos, el alpinista perdió el equilibrio de su cuerpo y se deslizó hacia abajo de la montaña cayendo aproximadamente 200 metros hasta una zona de difícil acceso, en un deselance presenciado por sus compañeros de expedición.

Horas más tarde, el cuerpo del hombre fue hallado sin vida a una altitud de 5 mil 300 metros.Un dato inquietante es que el grupo de alpinistas no registró oficialmente la expedición.

Al respecto, este es un trámite obligatorio en esa región china debido a que permite controlar el número de ascensos y activar protocolos de seguridad en caso de emergencia. Por ello, la Oficina Municipal de Educación de Kangding señaló esta omisión como un factor de riesgo crítico.

Un acceso de alto riesgo

Cabe resaltar que, el Nama Peak, de 5 mil 588 metros, forma parte del macizo del monte Gongga y está considerada como una de las montañas más exigentes de Asia. Su ascenso requiere de experiencia, aclimatación y de equipo especializado como crampones, cuerdas, arnés y herramientas de hielo.

Asimismo, las condiciones meteorológicas en la zona suelen cambiar de forma repentina por lo que los riesgos y el peligro aumentan su nivel.

Abren investigación para esclarecer accidente

Posteriormente al fatal suceso, las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias de este accidente. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del alpinista ni se ha informado si habrá sanciones relacionadas con el acceso a esta área protegida.

Como vemos el trágico incidente pone sobre la mesa el peligro al que se exponen las personas en este tipo de lugares, como es el caso de este alpinista que perdió la vida en el monte Gongga, en China por querer fotografiarse, el último domingo 28 de septiembre.