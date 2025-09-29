China condena a pena de muerte suspendida a exministro por actos de corrupción

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En China, el exministro de Agricultura y Asuntos Rurales, Tang Renjian, fue condenado a pena de muerte por haber recibido sobornos entre el 2007 y 2024. El exdiputado se declaró culpable de aceptar el dinero ilícito dejando la sentencia de muerte suspendida durante dos años.

Pena de muerte para exministro chino

El domingo 28 de setiembre, la justicia de China sentenció a pena de muerte con aplazamiento condicional al exministro de Agricultura Tang Renjian por haber aceptado sobornos por el valor de más de 268 millones de yuanes (38 millones de dólares).

Un tribunal de la ciudad nororiental de Changchun emitió la sentencia por determinar que Renjian recibió sobornos que datan entre los años 2007 hasta el 2024 donde el exministro aprovechó su cargo estatal para beneficiar a empresas terciarias, licitaciones o concursos laborales a cambio dinero y bienes que se estiman en 38 millones de dólares.

Tang Renjian, former Minister of Agriculture and Rural Affairs of China, has been sentenced to death with a two-year reprieve for taking bribes worth over 268 million yuan. pic.twitter.com/X4WKqfVxz7 — China Perspective (@China_Fact) September 28, 2025

Según el medio de noticias chino Xinhua, las propiedades del exministro serán confiscadas y el dinero ilícito será recuperado por el Estado para engrosar las cuentas nacionales por suponer graves daños para el gobierno y ciudadanos de China.

En sus alegatos finales del juicio, el exministro confesó haber recibido las grandes cantidades de dinero ilícito, estuvo dispuesto a entregar los bienes y dinero adquiridos; por lo que la justicia asiática le ofreció clemencia. De esta manera, el exfuncionario público no será ejecutado si en los dos siguientes años no comete otro acto de corrupción.

China: Pena de muerte por corrupción es habitual

Ahora, el exministro Tang Renjian está obligado a colaborar con la justicia y las obligaciones emitidas, de lo contrario, se cumpliría la pena de muerte para este. Previo a su sentencia, el diputado Renjian se encontraba bajo "investigación disciplinaria" por los actos ahora sentenciados desde mayo de 2024. Meses más tarde, el diputado fue expulsado del Partido Comunista de China por la presunción de haber aceptado sobornos.

En el país asiático existe el delito de pena de muerte por cometer actos de corrupción. Sin embargo, tal como el caso del exministro Tang Renjian, mucha de las sentencias pasa a ser suspendidas tras la colaboración de los implicados. Con el gobierno de Xi Jinping se ha implementado una campaña anticorrupción que ha devenido en hasta tres destapes por actos ilícitos a mano de funcionarios públicos. Muchos críticos del gobierno la ven como una táctica para eliminar adversarios.

Con el caso del exministro de Agricultura y Asuntos Rurales, Tang Renjian, se consolida un nuevo caso de sobornos dentro de la esfera más alta del gobierno chino y se evidencia la malversación de fondos en el grande asiático.