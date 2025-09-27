Tragedia en India: Mítin político deja al menos 36 fallecidos y decenas de heridos

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Una masiva estampida en un mitin electoral del popular actor convertido en político Vijay en el sur de India, acabó en tragedia luego que al menos 36 personas perdieran la vida y otras decenas de ellas resulten heridas.

Fallecidos y heridos en mitín político

El trágico incidente ocurrió este sábado 26 de septiembre durante un evento organizado por el famoso actor y ahora político Vijay, quien estaba realizando una campaña para su nuevo partido político, Tamilaga Vettri Kazhagam, en el contexto de las elecciones estatales que se celebrarán a principios del próximo año.

Cabe resaltar que, de acuerdo a testigos una gran multitud que se había reunido para presenciar la actividad de Vijay provocó un caos repentino. Los enfrentamientos y la aglomeración resultaron fatales, dejando al menos 36 víctimas mortales y numerosos heridos.

Por su parte, el legislador estatal Senthil Balaji declaró a la prensa que 58 personas fueron hospitalizadas tras lo que, según él, fue una estampida. Asimismo, adelantó que el ministro principal de Tamil Nadu, MK Stalin, visitará la zona el domingo.

The unfortunate incident during a political rally in Karur, Tamil Nadu, is deeply saddening. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Wishing strength to them in this difficult time. Praying for a swift recovery to all those injured. — Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2025

"Me entristece profundamente saber que hasta ahora 36 personas, incluyendo ocho niños y 16 mujeres, han muerto", informó por redes sociales M.K. Stalin, ministro jefe de Tamil Nadu, donde se produjo el incidente.

Por su parte, quien también lamentó el hecho fue el primer ministro indio, Narendra Modi en una publicación en la red social 'X' (antes Twitter). "El desafortunado incidente durante un mitin político en Karur, Tamil Nadu, es profundamente triste", escribió.

Over 30 people died after collapsing during a rally addressed by #TVK president and actor #Vijay in Karur on Saturday (September 27, 2025) in Tamil Nadu, according to hospital authorities. Follow live updates here: https://t.co/4nx4NCTH9f #stampede pic.twitter.com/z9MRUmpRd6 — The Hindu (@the_hindu) September 27, 2025

Episodios frecuentes en India

Lamentablemente este tipo de hechos son frecuentes en India, sobre todo en este tipo de eventos masivos como fiestas religiosas, que suelen ser mal gestionados en lo que respecta a materia de seguridad.

Así, por ejemplo en enero del presente año, 30 personas fallecieron y otras resultaron heridas en una estampida ocurrida durante la fiesta religiosa de Kumbh Mela. Y en julio del año pasado, 121 ciudadanos murieron en el estado norteño de Uttar Pradesh, durante un encuentro religioso.

Además, a estos trágicos sucesos se le suma que en junio de este año más de 11 personas murieron y por lo menos 50 resultaron heridas en una estampida afuera de un estadio de cricket en el estado de Karnataka, en el sur de la India.

